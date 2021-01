ServiceNow unterstützt Wege zur schnellen Covid-19-Impfung

„Vaccine Administration Management“-Lösung von ServiceNow unterstützt US-Präsident Bidens aggressive Maßnahmen, die USA aus der Pandemie zu führen und „Impfstoffe zu Impfungen werden zu lassen“.

ServiceNow arbeitet bereits mit dem US-Bundesstaat North Carolina und mehr als 100 Organisationen, darunter NHS Scotland, zusammen, um Impfungen maßstabsgetreu verabreichen zu können

ServiceNow (NYSE:NOW), das führende Unternehmen für digitalen Workflow, das Arbeitenden die Arbeit erleichtert, kündigte heute neue Workflow-Lösungen an, die Organisationen dabei unterstützen, Menschen schneller impfen zu können. Diese Lösungen gehen auf Herausforderungen für das maßstabsgetreue Impfmanagement ein, indem sie logistische Hindernisse aus dem Weg räumen, um den Immunisierungsprozess zu beschleunigen. Das Gesundheitsministerium des US-Bundesstaats North Carolina (North Carolina Department of Health and Human Services) und NHS Scotland befinden sich unter den mehr als 100 Organisationen, die derzeit zusammen mit ServiceNow ihr Impfstoffmanagement aufbauen.

„Die schnelle Entwicklung effektiver Impfstoffe war die erste weltweite Herausforderung, und die wissenschaftlichen Errungenschaften dabei waren herausragend“, stellte Bill McDermott, President und CEO von ServiceNow fest. „Die Welt muss sich nun der zweiten Herausforderung stellen, die darin besteht, die Menschen schnell zu impfen.

In der Verteilung, Verabreichung und Überwachung der Impfungen liegt hinsichtlich des Workflows die größte Herausforderung unserer Zeit“, so McDermott. „Dank ServiceNow lassen sich die erforderliche komplexe Logistik, Koordination und effektive Bereitstellung für die Menschen besser bewerkstelligen. Wir nutzen die Leistungsfähigkeit unserer Now Platform, um Regierungsbehörden und anderen Stellen weltweit den Umfang, die Geschwindigkeit und Flexibilität zu liefern, die sie benötigen. Vaccine Administration Management von ServiceNow löst auf dem Weg zur Gesundheit und Sicherheit für die Menschen die Problematik der letzten Meile.“

Trotz der heldenhaften wissenschaftlichen Errungenschaften bei der Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs halten sich die Organisationen unnötig lange in der „letzten Meile“ des Impfmanagements auf, da ihnen die nötigen Prozesse und Infrastrukturen fehlen, um Menschen schnell zu impfen. Die Eigenschaften des Impfstoffs – begrenzte Vorräte, exakte Lagerungsbedingungen und erforderliche zweimalige Injektion – machen die dringend notwendige Verteilung im Hinblick auf den Workflow zu einem komplexen Problem.

Die ServiceNow Vaccine Administration Management Lösung unterstützt das Ziel von US-Präsident Biden, in seinen ersten 100 Tagen im Amt 100 Millionen Impfdosen zu liefern, wobei von der Biden-Harris-Regierung umgehende Maßnahmen mit dem Ziel ergriffen werden, „Impfstoffe zu Impfungen werden zu lassen“. So arbeitet ServiceNow zusätzlich zur Unterstützung des US-Bundesstaats North Carolina auch mit NHS Scotland zusammen. Dabei wurden individuell angepasste Workflow-Lösungen auf der Now Platform entwickelt, um einen Beitrag zu dem Ziel zu leisten, innerhalb von drei Monaten 5,5 Millionen Bürger zu impfen.

Einführung neuer Lösungen für das Impfmanagement

Separate, manuelle Altsysteme bilden unter anderen die größten Herausforderungen bei der Impfung der Weltbevölkerung. Um diese Probleme anzugehen, verwenden Organisationen die ServiceNow Now Platform als ihre Kommandozentrale für das Impfmanagement. Das neue, ab heute erhältliche ServiceNow Vaccine Administration Management gibt Organisationen sofort einsetzbare Kapazitäten an die Hand, sodass Beteiligte auf kritische Impfinformationen zugreifen, Termine planen und von Impfstofflieferanten Terminbenachrichtigungen erhalten können.

Die Vaccine Administration Management Lösung baut auf dem ServiceNow Customer Service Management (CSM) auf und bietet eine moderne, eigenständige Nutzererfahrung über Desktop- und Mobilgeräte hinweg. Die Lösung verbindet Systeme der Patientenkommunikation mit Systemen zum Impfstoffbestand, sodass Organisationen Patienten ganz einfach benachrichtigen können, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht, Termine zu vereinbaren und Erinnerungen zu senden sind.

Das North Carolina Department of Health and Human Services (NCDHHS) verwendet die ServiceNow Technologie als verlässliche Grundlage für seine Kommandozentrale für Anbieter im Gesundheitswesen, für Ärzte, die den Impfstoff verabreichen und zur Unterstützung des NCDHHS-Personals, das damit auf die neuesten Informationen in Bezug auf die bundesstaatlichen Impfanforderungen zugreifen und sich auf den Impfstoff bezogene Fragen beantworten lassen kann.

„Damit wir unsere mehr als 10 Millionen Einwohner in North Carolina rasch und effizient impfen können, verwendet das State of North Carolina Department of Health and Human Services zur Unterstützung die ServiceNow Plattform, mit der wir unser COVID Vaccine Management System (CVMS) Helpdesk-Portal einsatzfähig machen“, sagte Thomas Parrish, Acting Secretary und State Chief Information Officer für das North Carolina Department of Information Technology. „Mithilfe von ServiceNow konnten wir das NCDHHS auch bei der Entwicklung eines Workflows auf dem CVMS Help Desk Portal unterstützen. ServiceNow digitalisiert den Prozess der Beantragung und Sicherung der staatlichen Genehmigung für den Impfstofftransfer in unterschiedliche Gebiete. Was zuvor ein manueller, zeitaufwändiger Prozess war, lässt sich jetzt mit ein paar Klicks über das Portal abwickeln – was letztlich den Immunisierungsprozess beschleunigt.“

Beschleunigung der letzten Meile des Impfmanagements

Nun, da Millionen sich impfen lassen möchten, sind Organisationen von Altsystemen und Prozessen abhängig, die massive Nutzungsspitzen nicht optimal bewältigen können. Außerdem verfügen sie nicht über vollständig durchgeplante Prozesse, um Kapazitäten zur Selbstversorgung und proaktiven Terminplanung anzubieten, die den Anforderungen für eine effektive Verabreichung des Impfstoffs gerecht werden.

Mit ServiceNow als Kommandozentrale für das Impfmanagement können Organisationen die Gesamtheit ihrer Daten anbinden und den Arbeitsfluss über Altsysteme mit Silostruktur ermöglichen, darunter beispielsweise die Planung, Priorisierung und Kommunikation. Die digitalen Workflows von ServiceNow binden an die bestehende technologische Infrastruktur der Organisation an und bieten ein Dashboard, auf dem die entscheidenden Elemente des Impfstoffmanagementprozesses zusammengeführt werden:



Impfstoffe verteilen: Nachverfolgung der Impfstofflieferung, Verwaltung und Überwachung des Lagerbestands, um die Priorisierung von Personengruppen zu unterstützen.



Impfstoffe verwalten: Planung der Impfstoffadministratoren und des Support-Personals, Nachverfolgung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), Überwachung von nicht erschienenen Personen und Erfassung von Rückmeldungen. Personen können über den Kanal ihrer Wahl mit ihrem Impfstofflieferanten kommunizieren.



Überwachung der Impfergebnisse: Überwachung der Empfängersicherheit, Meldung unerwünschter Ereignisse, Unterstützung der Maßnahmen zur sicheren Rückkehr an den Arbeitsplatz und fortwährende Überwachung der öffentlichen Gesundheit.



Arbeitsfluss in eine gesündere Zukunft

Die Impfmanagementlösungen von ServiceNow sind Teil der breiter angelegten innovativen Maßnahmen des Unternehmens, Kunden und Organisationen bei ihrer Antwort auf die Covid-19-Pandemie zu unterstützen. Mithilfe der ServiceNow Emergency Response Apps können Organisationen ihr Covid-19-Krisenmanagement besser steuern. Die Apps wurden bisher von mehr als 1.800 Kunden weltweit heruntergeladen. Die ServiceNow Safe Workplace Suite erleichtert Organisationen die Einschätzung ihrer Arbeitskraft und der Beschaffenheit ihrer Arbeitsplätze, wenn sie überlegen, wie sie Mitarbeiter in der neuen Normalität wieder sicher an ihre Arbeitsstellen bringen. Die Safe Workplace Apps werden fortgesetzt alle zwei Monate erneuert; bisher haben mehr als 900 Organisationen weltweit die Apps mit beinahe 10.000 einzelnen Installationen heruntergeladen.

Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen zusätzliche Lösungen zur Unterstützung der letzten, Impfungen betreffenden Arbeitsschritte von Organisationen einführen.

Erhältlichkeit und weiterführende Informationen

Vaccine Administration Management ist für Organisationen ab heute über den ServiceNow Store erhältlich, sodass diese mit der Koordination von Impfterminen beginnen können. Das Unternehmen wird in den kommenden Wochen zusätzliche Lösungen zur Unterstützung letzten, Impfungen betreffenden Arbeitsschritte von Organisationen einführen.

Zusätzliche Angaben:



Demo-Video zur Vaccine Administration Management Lösung



Perspektive des Chief Product Officer: How to meet the biggest workflow challenge ever (Wie der bisher größten, den Workflow betreffenden Herausforderung zu begegnen ist)



Artikel Workflow: There’s a better, faster way to distribute vaccines (Bessere und schnellere Wege zur Verbreitung von Impfstoffen)



Blog ServiceNow: ServiceNow addresses vaccine management challenges (ServiceNow geht Herausforderungen des Impfstoffmanagements an)



Benutzung zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Presseinformation enthält sogenannte „zukunftsgerichtete Aussagen“ zu den Erwartungen, Überzeugungen, Plänen und Absichten in Bezug auf neue Lösungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Aussagen zur erwarteten Leistung und den Vorteilen solcher Lösungen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten und basieren auf potenziell falschen Annahmen, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder stillschweigend gemachten Angaben in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Falls irgendein solches Risiko oder eine Ungewissheit konkret wird oder sich irgendeine Annahme als falsch erweist, können unsere Ergebnisse wesentlich von den in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören einschränkungslos: (i) Verspätungen sowie unerwartete Schwierigkeiten und Ausgaben hinsichtlich der Verfügbarmachung zusätzlicher Lösungen; (ii) Änderungen der Gesetzeslage in Bezug auf die Impfstoffentwicklung und -verteilung sowie die Erhältlichkeit der Impfstoffe; (iii) Änderungen der Dauer oder der Schwere der Covid-19-Pandemie. Weitere Informationen zu Faktoren, die unsere Finanz- und sonstigen Ergebnisse betreffen können, sind in den Benachrichtigungen enthalten, die wir der Bundesbörsenaufsichtsbehörde von Zeit zu Zeit zukommen lassen.

Über ServiceNow

ServiceNow (NYSE:NOW) verbessert die Arbeitswelt für Menschen. Unsere Cloud-basierten Plattformen und Lösungen bieten digitale Erfahrungen, die großartige Erfahrungen schaffen und Produktivität für Mitarbeiter und Unternehmen erschließen. Weitere Informationen finden Sie auf www.servicenow.com.

© 2021 ServiceNow, Inc. Alle Rechte vorbehalten. ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Unternehmensnamen, Produktnamen und Logos können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

