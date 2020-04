Sicher unterwegs mit SIXT ride: Jetzt Safe-Taxis mit Infektionsschutz über die SIXT App buchen

SIXT bietet über SIXT ride als einer der ersten Anbieter in Deutschland die Möglichkeit, Taxis mit Infektionsschutz zu buchen



Ab sofort können Kunden die Safe-Taxis in der SIXT App über die Kategorie „Taxi mit Trennschutz“ auswählen



Das Angebot gilt ohne Aufpreis in rund 10 deutschen Städten, weitere werden in Kürze folgen



München, 27. April 2020 - Für viele Menschen ist individuelle, flexible und vor allem sichere Mobilität in Zeiten von Corona ein besonders großes Bedürfnis. Vor allem PKWs werden derzeit als eine vergleichbar sichere Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen. Um auch die Nutzung von Taxis noch sicherer zu machen, bieten viele Taxibetriebe mittlerweile Fahrzeuge mit zusätzlichem Infektionsschutz. Diese sind mit Trennwänden oder vergleichbaren Vorrichtungen ausgerüstet, um den Luftstrom zwischen Fahrer und Passagieren zu reduzieren und so die Fahrgäste bestmöglich zu schützen. Als einer der ersten Anbieter in Deutschland ermöglicht SIXT seinen Kunden nun die Buchung solcher Safe-Taxis per App.

Seit kurzen können Nutzer der SIXT App über SIXT ride die Kategorie „Taxi mit Trennschutz“ auswählen. Dieser Service wird sukzessive in Städten ausgerollt, in denen bereits ausreichend Taxis mit extra Infektionsschutz verfügbar sind. Derzeit ist er bereits in München, Köln, Frankfurt, Dortmund, Bremen, Düsseldorf, Braunschweig, Bochum und Bonn buchbar, weitere werden folgen. Bei jeder Taxibuchung in diesen Städten bekommen SIXT ride Kunden die Option in der SIXT App angezeigt und können auf Wunsch ein entsprechend gesichertes Fahrzeug auswählen. Dabei entstehen keinerlei Extrakosten.

Konrad Thoma, Senior Vice President SIXT ride: „Mit der Buchungsoption von Safe-Taxis über die SIXT App möchten wir zum einen diese großartige Initiative der Taxibetriebe zum Infektionsschutz weiter bekannt machen und zugleich unseren Kunden Taxis als flexible und vor allem sichere Mobilitätsalternative anbieten. Zugleich bekräftigen wir damit einmal mehr unsere sehr gute Kooperation mit den deutschen Taxizentralen.“

SIXT ride erschließt Kunden weltweit ein umfassendes Netzwerk von Taxi-, Limousinen- und Fahrdiensten. Gemeinsam mit Partnerangeboten umfasst die SIXT App eines der weltweit größten Angebote dieser Art: In über 250 Großstädten in Europa und den USA können Kunden sich kurzfristig abholen lassen oder im Voraus Transfers in über 60 Ländern buchen.

Über SIXT:

Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Weitere Informationen:

Sixt SE

Julia Hoffstaedter / Stefanie Seidlitz

Sixt Central Press Office

Tel.: +49 - (0)89 - 74444 6700

Mail: pressrelations@sixt.com