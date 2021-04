SIEMENS - Aktie verteidigt Aufwärtstrend

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 142,260 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 58,77 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Am 03. Februar 2020 durchbrach die Aktie erstmals ihr altes Allzeithoch aus dem jahr 2017 bei 133,50 EUR.

Am 16. April 2021 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 145,96 EUR. Danach folgten zwei schwache Tage. Gestern fiel der Aktienkurs auf den Aufwärtstrend seit 21. Dezember 2020 bei aktuell 140,16 EUR zurück. Dort kam es zu einer kleinen weißen Tageskerze. Heute löst sich die Aktie leicht von diesem Aufwärtstrend.

Kaufwelle deutet sich an

Die Siemens-Aktie könnte damit zu einem neuen Rallyversuch ansetzen. Das erste Ziel ist das Allzeithoch bei 145,96 EUR. Später könnte der Wert sogar in Richtung 162,00- 164,00 EUR ansteigen. Wichtig ist, dass sich die Aktie über dem gestrigen Tagestief bei 139,44 EUR behauptet. Denn ein Rückfall darunter könnte eine Konsolidierung in Richtung 126,64-124,22 EUR, also an bzw. in das noch offene Gap vom 22. Januar, auslösen.

