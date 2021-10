SIEMENS - Die Bären sind los

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 139,800 € (XETRA)

Bis an den Bereich des Kursziels bei 150,00 EUR war die Aktie von Siemens in den letzten Wochen nach dem Ausbruch aus einer bullischen Flagge vorgedrungen und hatte damit das alte Allzeithoch bei 145,96 EUR hinter sich gelassen.

Allerdings stoppte der Anstieg schon an dieser neuralgischen Zone mit einem Doppeltop bei 151,86 EUR. In der laufenden Woche wurde auch die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und der Support bei 144,00 EUR unterschritten und heute auch das Doppeltop aktiviert.

Kurzfristiges Trendwendesignal aktiv

In der Folge dieser Verkaufssignale bricht die Aktie heute per Abwärtsgap fast an die Unterstützung bei 137,16 EUR ein. Nach der laufenden Erholung dürfte diese Marke angesteuert werden und dort eine weitere Gegenbewegung starten. Ein anschließender Bruch der Unterstützung hätte jedoch schon ein Unterschreiten der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie zur Folge. Damit könnte nur noch die Unterstützung bei 133,50 EUR eine Verkaufswelle bis 124,80 EUR aufhalten.

Falls die aktuelle Erholung dagegen über 142,00 EUR hinausgehen sollte, wäre dies schon als Teilerfolg der Bullen zu werten. Doch bei 144,00 bis 145,96 EUR könnte schon der nächste Abverkauf folgen.

Charttechnisches Fazit: Mit der Aktivierung des kleinen Doppeltops bei 151,86 EUR durch den Bruch der Supports bei 144,00 und 141,10 EUR hat die Aktie von Siemens Abwärtspotenzial bis 133,50 und darunter schon 124,80 EUR generiert.

Siemens Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)