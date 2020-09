Siemens Energy ist eigenständig

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Trennung von Siemens Energy vom Mutterkonzern Siemens ist vollzogen. Mit der Eintragung ins Handelsregister wurde die Abspaltung am Freitag vollzogen, wie ein Sprecher sagte. Nun gehen die gut 700 Millionen Aktien des neuen Unternehmens an ihre Besitzer. 55 Prozent werden an die aktuellen Siemens-Aktionäre verteilt, dabei gilt der Schlüssel eine Energy-Aktie pro zwei Siemens-Papiere. 35,1 Prozent bleiben bei Siemens, 9,9 Prozent gehen an den Siemens Pensions-Fonds. Am Montag sollen die Papiere in den Depots ihrer Eigentümer sein und der Handel an der Börse beginnen.

Siemens trennt sich von seinem milliardenschweren Energiegeschäft, dessen Bandbreite von Windenergie bis Kohleturbinen reicht. Als eigenständiger Konzern soll Siemens Energy klarer auf sein Gebiet ausgerichtet sein.

Erst am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass Siemens Energy sein Hauptquartier in Berlin aufschlagen will. Verwaltungssitz bleibt aber München./ruc/DP/nas