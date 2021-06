SIEMENS - Es steht viel auf dem Spiel

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 135,020 € (XETRA)

Nach dem Bruch eines bärischen Keils und eines Mehrfachhochs am Kursziel bei 145,38 EUR ging die Aktie von Siemens in eine Korrektur über, die zunächst an die anvisierte Unterstützung bei 133,50 EUR führte. Die Marke wurde sogar schon kurz unterschritten, ehe Ende Mai eine Erholung starten konnte.

Erholung entschärft die Lage nicht

Dieser kurzfristige Anstieg führt zwar aktuell in die Nähe des Widerstands bei 137,94 EUR, sollte jedoch nicht über den angeschlagenen Zustand der Aktie hinwegtäuschen. Die Unterstützung bei 133,50 EUR ist perforiert und die Aufwärtstrendlinie der letzten Monate ist weiterhin gebrochen.

Damit dürfte schon ein Unterschreiten von 133,50 EUR ausreichen, um die Siemens-Aktie bis zum Support bei 125,56 EUR und die Unterseite eines noch offenen Aufwärtsgaps aus dem Januar einbrechen zu lassen. Selbst eine Ausweitung bis 120,66 EUR wäre denkbar.

Ein Anstieg an die Rallyhochs bzw. das Kursziel bei 145,38 EUR wäre aktuell erst bei Kursen über 139,50 EUR zu erwarten.

