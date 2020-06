SIEMENS marschiert weiter

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 107,180 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie befindet sich seit einem Allzeithoch bei 133,50 EUR aus dem Mai 2017 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 58,77 EUR.

Nach diesem Tief erholte sich die Aktie zunächst stark auf 86,69 EUR. Nach diesem Hoch verlor die Erholung etwas an Dynamik, blieb aber intakt. Am Montag durchbrach der Wert eine kurzfristige obere Trendbegrenzung. Diese liegt heute bei 102,92 EUR. Aktuell setzt sich die Siemens-Aktie von dieser Trendlinie nach oben ab. Sie nähert sich damit dem Widerstand bei 108,58 EUR an.

Trendbeschleunigung?

An diesem Widerstand könnte die Rally kurzzeitig pausieren. Ein kleiner Rücksetzer an die überwundene Trendlinie wäre möglich. Anschließend könnte die Siemens-Aktie in Richtung 113,90 EUR und ca. 117,25 EUR, also an den Abwärtstrend seit Mai 2017, ansteigen.

Sollte der Wert allerdings unter diese Trendlinie bei aktuell 102,92 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 93,00-92,00 EUR, also an den Aufwärtstrend seit 30. März drohen.

Siemens-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)