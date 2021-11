Siemens steigert die Dividende

Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) will eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (3,50 Euro) um 14,3 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 147,80 Euro 2,71 Prozent.

Im vierten Quartal 2021 sind die Umsatzerlöse um 18 Prozent auf 17,44 Mrd. Euro gestiegen und der Auftragseingang lag mit 19,07 Mrd. Euro 26 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auf vergleichbarer Basis ist der Auftragseingang um 16 Prozent gestiegen und die Umsatzerlöse legten um 10 Prozent zu. Unter dem Strich betrug der Gewinn nach Steuern 1,33 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,88 Mrd. Euro). Im Vorjahresquartal wirkten 0,8 Mrd. Euro im Gewinn aus nicht fortgeführten Aktivitäten, hauptsächlich resultierend aus der Abspaltung von Siemens Energy.

Im Gesamtjahr 2021 lag der Gewinn nach Steuern mit 6,7 Mrd. Euro 59 Prozent über dem Vorjahreswert (4,2 Mrd. Euro). Die Umsatzerlöse kletterten um 13 Prozent auf 62,3 Mrd. Euro. Auf vergleichbarer Basis nahmen die Umsatzerlöse um 11 Prozent zu.

Siemens erwartet, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2022 auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) ein prozentual mittleres einstelliges Wachstum erreichen werden. Dabei soll ein höheres unverwässertes Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) vor Effekten aus der Kaufpreisallokation in einer Bandbreite von 8,70 Euro bis 9,10 Euro erreicht werden, gegenüber 8,32 Euro im Geschäftsjahr 2021.

Die Aktie von Siemens wird seit dem 8. März 1899 an der Börse notiert.

