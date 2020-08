Siltronic: Charttechnik und Kaufempfehlung lassen Anleger zugreifen – Kurs klettert über 21-Tage-Linie

Eine Kaufempfehlung der Schweizer Großbank Credit Suisse hat die Aktien von Siltronic am Dienstag beflügelt. Mit einem Kursgewinn von über 5 Prozent standen sie in der Spitze des MDax, der rund 0,2 Prozent im Plus notierte. Damit etablierten sich die Papiere des Wafer-Herstellers erstmals seit einem Monat wieder über der 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

Analyst Achal Sultania von Credit Suisse machte erste Anzeichen für stabilere Wafer-Preise aus, die von längerfristigen Lieferverträgen und einem steigenden Anteil von Silizium in elektronischen Geräten profitierten. Zudem seien die Sorgen um Überkapazitäten in der Chipbranche in den Papieren des Waferherstellers bereits eingepreist. Er stufte sie auf „Outperform“ hoch und betonte, ihre Bewertung sei schlicht zu attraktiv, um sie links liegen zu lassen.

Die Siltronic-Anteilsscheine hatten sich nach dem Corona-Tief im März bis Anfang Juni mit Spitzenkursen von über 100 Euro mehr als verdoppelt. Ende Juli kamen sie erneut unter Druck, nachdem der Wafer-Hersteller einen trüber als erwarteten Ausblick auf die zweite Jahreshälfte präsentiert hatte. Aktuell bei 78 Euro stehend, sieht Sultania mit seinem neuen Kursziel von 100 Euro noch 28 Prozent Kurspotenzial.

