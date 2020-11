SILTRONIC - Übernahme zu 125 EUR möglich

Siltronic AG - WKN: WAF300 - ISIN: DE000WAF3001 - Kurs: 113,550 € (XETRA)

Siltronic AG ist in weit fortgeschrittenen, kurz vor dem Abschluss stehenden Gesprächen über ein mögliches Übernahmeangebot zu einem Angebotspreis von €125 je Aktie von GlobalWafers Co., Ltd. aus Taiwan; vor Abschluss der Transaktion ist noch eine Dividende in Höhe von €2 je Aktie geplant.

Diese Meldung kam gestern Abend. Auf L&S wird die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt genau zu dem möglichen Übernahmekurs gehandelt.

Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt in einer sehr starken Verfassung. Seit einem Tief bei 46,56 EUR aus dem März 2020 befindet sich die Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte sie zunächst auf 101,35 EUR und konsolidierte danach länger in einer bullischen Flagge. Am 09. November erfolgte der Ausbruch aus dieser Formation. Seitdem zieht der Aktienkurs deutlich an. Am Freitag erreichte er den wichtigen Widerstandsbereich um 112,25 EUR und schloss sogar etwas darüber. Aufgrund der möglichen Übernahme ist mit einem größeren Kurssprung zu rechnen.

Hinweis: Mein Kollege Thomas May hat am 12. November in einem der Depots in unserem redaktionellen Angebot PROmax zu 91,20 EUR eine Position in Siltronic eröffnet. Nach einem Teilverkauf am 25. November nutzte er den heutigen vorbörslichen Kurssprung, um die Position zu schließen. Er erzielte damit innerhalb weniger Wochen einen Gewinn von 26,01 %. Alle Infos zu diesem Paket finden sie hier.

Jetzt aussteigen?

Die weitere Entwicklung wird hauptsächlich von Meldungen in Bezug auf die Übernahme anhängen. Charttechnische Faktoren spielen jetzt eine sehr untergeordnete Rolle. In der Regel pendeln Aktie von Unternehmen, die übernommen werden sollen, um den Angebotspreis bzw. knapp unter diesem seitwärts. Eine solche Bewegung kann auch mehrere Monate dauern. Daher ist es oftmals besser, sein Kapital nach einem solchen Angebot rauszunehmen und vorhandene Gewinne zu sichern.

Siltronic AG

