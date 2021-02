SIXT erweitert sein Carsharing-Angebot erstmalig im Münchner Umland auf die Gemeinde Gräfelfing

SIXT share startet mit einer 3-monatigen Pilotphase in Gräfelfing, weitere Gemeinden sollen folgen



Pullach 22. Februar 2021 - Vor allem in kleineren Städten und Kommunen ist das eigene Auto meist die einzige Möglichkeit für unabhängige Mobilität. Doch immer mehr Menschen suchen nach flexibleren und nachhaltigeren Mobilitätskonzepten. In Großstädten hat sich Carsharing als attraktive Alternative zum eigenen Auto bereits bewährt, bisher sind solche Angebote allerdings nur auf Ballungszenten begrenzt. Mit einem Pilotprojekt in Gräfelfing schafft SIXT hier Abhilfe und ermöglicht erstmals im Münchner Umland den Zugang zu einem Freefloating-Carsharing-Service. Ab sofort startet die 3-monatige Testphase mit SIXT share in dem erweiterten Geschäftsgebiet und bietet zum Beispiel für One-Way Fahrten oder zum Einkaufen eine Alternative zum eigenen PKW oder eine Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr. Damit bedient SIXT nicht nur die steigende Nachfrage vieler Bürger, sondern auch das Bedürfnis nach individueller Mobilität, denn vor allem in der aktuellen Situation fühlen sich viele Menschen in einem Auto vergleichsweise sicher.

Über die SIXT App können Kunden in Gräfelfing ab sofort schon ab 9 Cent pro Minute ein Carsharing-Fahrzeug der SIXT share Flotte nicht nur zum Minutentarif, sondern bei Bedarf auch mit attraktiven Stunden und Tagespaketen bis zu 27 Tagen mieten. Für die erste Fahrt erhalten alle Haushalte in Gräfelfing zudem einen Gutschein im Wert von 10 Euro.

Das neue Areal schließt auch wichtige Verkehrsknotenpunkte wie die S-Bahn-Stationen Lochham und Gräfelfing, die Wolfahrtklinik im Süden, die Bahnhofstraße als eine der wichtigsten Einkaufsstraßen in Gräfelfing sowie das Gewerbegebiet im Osten mit ein. Das Carsharing-Fahrzeug kann flexibel an allen öffentlichen Parkflächen im Geschäftsgebiet von SIXT share abgestellt werden, zu dem auch das gesamte Münchner Stadtgebiet zählt.

Dr. Kathrin Risom, Director SIXT share: „Bisher ist stationsungebundenes Carsharing auf Ballungszentren begrenzt, dabei steigt die Nachfrage nach flexiblen und nachhaltigen Alternativen zum eigenen Auto auch in vielen Vororten. Das Pilotprojekt in der Gemeinde Gräfelfing ist ein wichtiger Schritt um neue Mobilitätskonzepte wie SIXT share auch außerhalb von Großstädten zu etablieren. Wenn das Angebot in der 3-monatigen Testphase gut angenommen wird, werden wir das Projekt verlängern und langfristig Gräfelfing fest in unser Geschäftsgebiet aufnehmen. Wir hoffen, dass bald weitere Gemeinden nachziehen.“

Peter Köstler, Bürgermeister der Gemeinde Gräfelfing: „Unsere Bürger wünschen sich mehr Flexibilität und innovative Mobilitätsdienstleistungen, daher haben wir dieses Projekt mit SIXT gestartet und freuen uns, als erste Gemeinde im Münchner Umland nun Freefloating-Carsharing anbieten zu können. Wir sind davon überzeugt, dass das Angebot von SIXT share gut angenommen und langfristig umgesetzt wird und wir damit als Vorbild für andere Gemeinden vorangehen.“

Alles in einer App SIXT share vereint flexible Nutzungsdauer - von wenigen Minuten bis zu 27 Tagen - mit deutschlandweiten Rückgabemöglichkeiten in den verschiedenen Geschäftsgebieten sowie an allen SIXT Stationen. Zudem können Kunden auf tausende E-Scooter des Kooperationspartners TIER Mobility zugreifen. Die SIXT share-Flotte enthält neuste Fahrzeugmodelle verschiedener Hersteller und ist zu einem Drittel elektrisch.

Mit dem Launch der SIXT App und der integrierten Mobilitätsplattform ONE Anfang 2019 ist SIXT bei der Digitalisierung seines Geschäftsmodells einen sehr wichtigen und im Mobilitätsmarkt disruptiven Schritt gegangen. Durch die Integration von digitaler Autovermietung, Carsharing sowie die Vermittlung von Ride- und Taxidiensten und dem Auto Abo SIXT+ haben Kunden Zugriff auf mehr als 250.000 Fahrzeuge und Mobilitätsangebote von 1.500 Partnern mit über 1,5 Mio. Fahrern in mehr als 250 Städten weltweit.

