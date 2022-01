SmartStream Air bietet erweiterte Automatisierung und erweitertes Ausnahmemanagement in der Cloud

SmartStream Technologies, Anbieter von Lösungen für das Transaction Lifecycle Management (TLM®) im Finanzbereich, kündigte heute SmartStream Air Version 6 an, die cloud-native, KI-basierte Datenabgleichslösung des Unternehmens, die jetzt zwei neue Leistungsmerkmale umfasst: erweiterte Ausnahmemanagementfunktionen und den attributsweisen Abgleich.

Die aktuelle Version bietet den Anwendern eine stärkere Automatisierung des Ausnahmemanagements in der Cloud. Mit den KI-Funktionen von SmartStream Air können Diskrepanzen während des Abgleichverfahrens verarbeitet werden. Mit den zu diesem Zweck erstellten Ausnahmefällen können die Kunden den Status der Ausnahmen verfolgen, die Fälle den zuständigen Abteilungen bzw. Benutzern zuweisen und etwaige unterstützende Kommentare oder Anhänge einbinden.

Die Benutzer können die Automatisierungsregeln für das Ausnahmemanagement definieren. Version 6 vereinfacht die Einrichtung durch die Bereitstellung von „Tipps“ und „Rezepten“. Dabei handelt es sich um eine umfassende Bibliothek vordefinierter, häufig genutzter Automatisierungsregeln, die die Benutzerfreundlichkeit steigern und schnellere Ergebnisse ermöglichen.

SmartStream Air Version 6bietet den Kunden die Möglichkeit, die Datenintegrität in einer Vielzahl von Feldern zu validieren, insbesondere bei Abgleichvorgängen, die Referenzdaten, regulatorische Daten und systemübergreifende Daten betreffen. Dies trägt zum Aufbau eines leistungsstarken Rahmens für die Datenverwaltung bei, um die Datenqualität sowie die Vollständigkeit und Genauigkeit der Berichterstattung gewährleisten zu können.

Die neue Version vereinfacht das Berichterstattungsverfahren dank eines höheren Automatisierungsgrades für den attributsweisen Abgleich. So können die Kunden weitaus größere Datensätze als bisher überprüfen und die Datenintegrität aller gemeinsam genutzten Felder validieren, was die Genauigkeit gewährleistet. Diese neue Funktionalität zeigt, dass die IT-Spezialisten von SmartStream die Plattform mit dem Ziel entwickeln, dass unbegrenzt viele Datentypen unterstützt werden. Dieser Aufgabe werden sie auch künftig nachkommen, denn das Datenmanagement und die Berichterstattung an die Aufsichtsbehörden nehmen aufgrund einer Reihe von Bestimmungen der europäischen Finanzmarktrichtlinien MIFID II und MiFIR eine immer wichtigere Rolle ein.

Andreas Burner, Chief Information Officer von SmartStream, äußert sich dazu folgendermaßen: „In dieser neuen Version haben wir erkannt, dass Unternehmen ihre betriebliche Planung modernisieren und die neuesten KI-Technologien nutzen müssen, um ihre Datenstrategien für eine bessere Unterstützung der sich ändernden Geschäftsanforderungen weiterentwickeln zu können. Viele der führenden Unternehmen sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite, mit denen wir im Gespräch sind, betonen, wie wichtig es ihnen ist, Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Daten und dem Reporting mithilfe eines einheitlichen Kontrollrahmens zu erkennen. Dank der besseren Kontrolle können sie den Aufsichtsbehörden gegenüber den Nachweis erbringen, dass sie alle notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um sicherzustellen, dass ihre Daten vollständig und korrekt sind.“

