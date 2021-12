SMI - Ausbruch aus der Range möglich

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.237,23 Pkt (SIX)

Nach einer massiven Rally auf ein neues Allzeithoch bei 12.573 Punkten brach der SMI ab August ebenso stark ein und fiel bis an die Unterstützung bei 11.389 Punkten zurück. Hier konnten die Bullen einen Konter einleiten, der schnell wieder über die Hürde bei 12.085 Punkte und an das Rekordhoch führte.

Die Marke wurde im November sogar schon kurz überschritten und das Allzeithoch auf 12.625 Punkte geschraubt. Allerdings stoppte die Rally an diesem Kursziel und es kam in den letzten Tagen zu weiteren, heftigen Verkaufswellen, die den Index wieder bis an die 12.085 Punkte-Marke drückten. Diese wurde zwar in der vergangenen Woche verteidigt, gleichzeitig aber schon die mittelfristige Aufwärtstrendlinie angekratzt.

Kurzfristige Fortsetzung der Erholung möglich

Insgesamt befindet sich der Index in einer sehr schmalen Handelsspanne, die in beide Richtungen aufgelöst werden kann. Noch ist aber ein Ausbruch über die Oberseite der Range näher und daher auch zu präferieren. Mit einem Anstieg über 12.296 Punkte wäre dies gelungen und damit ein Anstieg bis an die letzte Gapunterseite bei 12.410 Punkten zu erwarten. Hier sollte jedoch die nächste Abwärtsbewegung folgen. Oberhalb von 12.468 Punkten wäre dagegen sogar ein Anstieg ans Rekordhoch möglich.

Sollte der Index dagegen auf die Unterseite einbrechen und unter 12.085 Punkte zurücksetzen, wäre das nächste bärische Signal aktiviert und mit einem Ausverkauf bis 11.950 Punkte zu rechnen. Die dort verlaufende Abwärtstrendlinie könnte die Bären einbremsen. Sollte sie aber auch unterschritten werden, wären Verluste bis 11.799 Punkte kaum mehr zu vermeiden.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)