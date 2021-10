SMI - Bullen wieder im Geschäft?

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.938,77 Pkt (SIX)

Mit der Auflösung eines Konsolidierungsdreiecks nach unten begann beim SMI Anfang September eine massive Abwärtsbewegung, die direkt unter die Unterstützungen bei 12.085 und 11.799 Punkten führte. Erst an der Haltemarke bei 11.630 Punkten gelang eine kurze Erholung, ehe der Index auch unter diese Marke einbrach.

In der Spitze fiel der SMI bis an den Support bei 11.389 Punkten, der von der Käuferseite klar verteidigt und für den Start einer Erholung genutzt wurde. Sie führte zunächst an den Widerstand bei 11.799 Punkten zurück. Dieser wurde nach einer Reihe zunächst erfolgloser Ausbruchsversuche am vergangenen Mittwoch doch noch überwunden und damit die Erholung bis aktuell 11.950 Punkte fortgesetzt.

Um 12.000 Punkte erhöht sich der Widerstand

Die Erholung beim SMI trifft jetzt auf eine starke Widerstandszone. Hier könnte sich die kurzfristige Richtung entscheiden. Mit dem Erreichen der 11.978 Punkte-Hürde könnte sich die Erholung eine Auszeit gönnen und eine Korrektur bis 11.799 Punkte folgen. Dort hätten die Bullen erneut die Chance, die Hürde bei 11.978 Punkten anzulaufen, ehe der nächste Ausverkauf einsetzt.

Abgaben unter 11.799 Punkte dürften dagegen zu einem Rückfall bis 11.677 und 11.630 Punkte führen. Sollte die Marke wieder unterschritten werden, käme es bereits zum nächsten Angriff auf das Tief bei 11.381 Punkten.

Ein nachhaltiger und dynamischer Ausbruch über den Bereich um 11.978 Punkte würde dagegen zu einer Fortsetzung der Erholung führen. Die nächsten Ziele liegen dann bei 12.085 und 12.128 Punkten.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)