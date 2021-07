SMI - Die Zeit für eine weitere Kursrally läuft ab

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.008,11 Pkt (SIX)

Mit dem Ausbruch über das Zwischenhoch bei 11.014 Punkten setzte sich beim SMI eine massive Rallybewegung in Gang, die auch am damaligen Allzeithoch bei 11.270 Punkten nur kurz Halt machte und ab Mitte Mai in eine exorbitante Kaufwelle mündete. Dieser Anstieg erreichte in der Spitze das Kursziel bei 12.050 Punkten und bildete zuletzt mit 12.085 Punkten ein neues Rekordhoch aus. Allerdings tendiert der Index jetzt schon seit rund einem Monat unter dem Bereich um 12.100 Punkten seitwärts, ohne wirklich von der Stelle zu kommen. Die Gefahr einer kurzfristigen Gegenbewegung steigt damit immer weiter.

Aufwärtstrend noch intakt

Sollte es der Käuferseite also doch noch gelingen, die 12.085 Punkte-Marke zu durchbrechen, könnte dieser charttechnische Befreiungsschlag zu einer Kaufwelle bis 12.175 und 12.190 Punkten führen. In diesem Bereich treffen sich etliche kurzfristige Kursziele, die den Anstieg dann abbremsen könnten. Sollte die Zone dagegen ebenfalls überschritten werden, wäre eine Ausdehnung der Hausse bis 12.347 Punkte möglich.

Schon unter 11.950 Punkten könnte eine Verkaufslawine einsetzen

Dagegen würde bereits ein Rücksetzer unter 11.950 Punkte einen Abverkauf an den Support bei 11.874 Punkten nach sich ziehen. Hier müssten die Bullen dann aktiv werden, um ein kurzfristiges Verkaufssignal zu verhindern. Denn ein Unterschreiten der Marke würde nach der langen Seitwärtsphase für eine abgeschlossene Topbildung und Trendwende sprechen. In der Folge dürfte der Index bis 11.630 Punkte durchgereicht werden. Darunter dürften weitere Abgaben bis 11.450 bis 11.389 Punkte folgen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

