SMI - Entscheidung am Allzeithoch

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 12.489,52 Pkt (SIX)

Der steile Konter beim SMI, der an der Unterstützung bei 11.389 Punkten Anfang Oktober begann und zuletzt über die Kreuzwiderstandszone bei 12.085 Punkten führte, erreichte in der Spitze bislang 12.512 Punkte. Nach einer kurzen Gegenbewegung setzte er sich auch in der vergangenen Woche fort und erreicht jetzt ausgehend von der Unterstützung bei 12.296 Punkten erneut das Hoch bei 12.512 Punkten.

Nach dem Allzeithoch warten weitere Kursziele als Bremsen

Noch besteht die Möglichkeit, dass der Index am alten Kursziel bei 12.530 Punkten nach Süden dreht. Wird die Marke aber überschritten, könnte direkt auch das Rekordhoch bei 12.573 Punkten überwunden und das Zielgebiet bei 12.613 - 12.625 Punkten erreicht werden. An dieser Stelle wäre wiederum mit einer scharfen Korrektur zu rechnen. Wird allerdings auch dieser Preisbereich auf Schlusskursbasis durchschritten, könnte der Index in den kommenden Tagen bereits bis 12.800 und 12.950 Punkte steigen.

Kann sich der SMI dagegen nicht über 12.625 Punkte hieven, käme es zunächst zu einer Korrektur bis 12.296 bis 12.315 Punkte. Hier könnte der nächste Ausbruchsversuch starten. Ein Bruch der Unterstützungszone wäre dagegen bärisch zu werten und könnte direkt zu einem Absturz bis 12.041 Punkte führen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

