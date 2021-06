SMI - Kursrutsch am Kursziel

SMI - WKN: 969000 - ISIN: CH0009980894 - Kurs: 11.926,16 Pkt (SIX)

Die Schweizer Bullen waren zuletzt kaum zu stoppen: Denn nach der Verteidigung der Unterstützung bei 11.014 Punkten zog der Leitindex SMI ab Mitte Mai in einer massiven Aufwärtsbewegung über das bisherige Rekordhoch bei 11.270 Punkten an. Auch an den Zielmarken bei 11.447 und 11.694 Punkten hielten sich die Käufer nur sehr kurz auf und überwanden letztere Marke bereits Anfang Juni. Seither zog der Index in einer geradlinigen Kaufwelle an das Kursziel bei 12.050 Punkten an, an dem am vergangenen Freitag eine Korrektur einsetzte.

Unter 12.050 Punkten besteht weiter Korrekturbedarf

Derzeit ist der Aufwärtstrend uneingeschränkt intakt und auch der heutige Rücksetzer unter 11.914 Punkte würde lediglich eine temporäre Korrektur bis 11.783 Punkte nach sich ziehen. An diesem Zwischentief könnte schon die nächste Kaufwelle starten. Darunter wären dagegen Abgaben bis 11.630 Punkte zu erwarten. Diese erste solide Unterstützung dürfte eine solche Korrektur aber abbremsen. Entsprechend bärisch wäre allerdings ihr Bruch zu sehen und Auftakt für einen Kursrückgang bis 11.501 und 11.389 Punkten.

Aufwärtstrend trotz Gegenbewegung noch intakt

Sollte sich der SMI über der 11.783 Punkte-Marke behaupten und sich später nachhaltig über die 12.050 Punkte-Marke zurückarbeiten, könnte schon der nächste Anstieg in den kommenden Tagen bis 12.175 und 12.220 Punkte führen. An dieser Stelle wäre abermals mit einer Gegenbewegung zu rechnen. Darüber wären bereits die charttechnischen Mittelfristziele bei 12.340 und 12.380 Punkten zu nennen.

SMI Chartanalyse (Tageschart)

