Smiths Detection trifft Vereinbarung zum Erwerb von PathSensors zur Erweiterung seiner biologischen Detektionskapazitäten

Smiths Detection, weltweit führend bei Detektions- und Screening-Technologien, meldet heute den Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme von PathSensors, einem führenden Unternehmen für biotechnologische Lösungen und Umwelttests mit Sitz in Baltimore, MD. Mit der Übernahme erweitert Smiths Detection seine Kapazitäten zum Aufspüren von Gefahrstoffen im gesamten CBRNE-Spektrum (chemisch, biologisch, radiologisch, nuklear und explosiv), um rasch auf neue Bedrohungen reagieren zu können.

PathSensors bietet Hochgeschwindigkeitslösungen zum Nachweis von Krankheitserregern und biologischen Gefahren hoher Sensitivität und hat eine robuste, feldtaugliche Methode entwickelt, mit der biologische Gefährdungen innerhalb weniger Minuten erkannt werden können. Smiths Detection verfügt im Bereich der Erkennung chemischer Gefahren über einen ähnlichen Kundenstamm und erweitert seine Geschäfte zudem auf Endanwendungen für angrenzende Sicherheitsmärkte wie Lebensmittel- und Agrarsicherheit.

PathSensors bietet mehrere bereits verfügbare Assays mit von unabhängiger Seite verifizierten Geschwindigkeits- und Sensitivitätsdaten an, die ihr zukünftiges Potenzial noch weiter entwickeln können. Mit der Transaktion kann Smiths Detection seine Position bei biologischen Detektionskapazitäten beschleunigt ausbauen, die in den derzeitigen Märkten und darüber hinaus von Bedeutung sind.

„Mit der Übernahme von PathSensors können wir unsere Detektionskapazitäten innerhalb des biologischen Spektrums erweitern, was angesichts der aktuellen Lage immer relevanter wird“, sagte Roland Carter, President von Smiths Detection. „Damit setzen wir konsequent auf eine Verstärkung gezielter Investitionen in Technologie und Innovation, um näher an unseren Kunden zu sein und in neue Märkte zu expandieren.“

Der Abschluss des Vertrags unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich innerhalb der nächsten vier Wochen vollzogen sein.

Über Smiths Detection

Smiths Detection, Teil der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Detektions- und Screening-Technologien für die Luftfahrt, Häfen und Grenzen, Verteidigung und städtische Sicherheit. Aufgrund unserer mehr als 40-jährigen Erfahrung und Firmengeschichte an vorderster Front sind wir in der Lage, die erforderlichen Lösungen zum Schutz der Gesellschaft vor der Bedrohung und illegalen Ein- und Ausfuhr von Sprengstoffen, verbotenen Waffen, Schmuggelware, giftigen Chemikalien und Betäubungsmitteln zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter www.smithsdetection.com oder folgen Sie uns auf: LinkedIn unter www.linkedin.com/company/smiths-detection

Über PathSensors

PathSensors ist ein führendes Unternehmen für biotechnologische Lösungen und Umwelttests, das Hochgeschwindigkeitslösungen zum Nachweis von Krankheitserregern und zur Prävention von Bedrohungen mit hoher Sensitivität anbietet. Die Lösungen von PathSensors erkennen ein breites Bedrohungsspektrum, darunter Anthrax, Ricin, Ebola, Salmonellen, Phytophthora, Ralstonia und viele andere mehr. Besuchen Sie PathSensors auf www.PathSensors.com

