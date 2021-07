SNAP - Aktie schießt nach Zahlen durch die Decke

Snap Inc. - WKN: A2DLMS - ISIN: US83304A1060 - Kurs: 62,430 € (XETRA)

Snap übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,10 die Analystenschätzungen von -$0,01. Umsatz mit $982,1 Mio. über den Erwartungen von $844,98 Mio.

Quelle: Guidants News

Die Snap-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt ist das Allzeittief vom 21. Dezember 2018 bei 4,82 USD. Am 21. Oktober 2020 brach die Aktie über die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung nach oben aus. Anschließend schoss sie auf ein Hoch bei 73,59 USD nach oben.

Mit diesem Hoch vom 24. Februar setzte eine Korrektur ein, welchen den Wert im Tief auf die Unterstützung bei 47,82 USD zurückführte. Am 23. Juni kam es zum Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 65,13 und 65,86 USD. Dieser Ausbruch wurde einige Tage später wieder abverkauft. Die Aktie konsolidierte in einem bullischen Keil, aus dem sie bereits am 20. Juli nach oben ausbrach.

Auf die aktuellen Zahlen reagiert die Aktie mit einem deutlichen Kurssprung. Die Aktie schloss gestern bei 62,97 USD und wird aktuell von der Citi bei 73,46 USD, also am Allzeithoch, getaxt.

Nur ein Anfang?

Das mittelfristige Chartbild ist bullisch. Ein stabiler Ausbruch auf ein neues Allzeithoch würde den Weg in Richtung 113,01 USD ebnen. Im kurzfristigen Bereich sollte man aber ein Scheitern am Allzeithoch und einem Rücksetzer auf 70,24 USD oder sogar 65,13 USD einkalkulieren. Erst ein stabiler Rückfall unter 65,13 USD würde das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall wäre mit einem Rückfall in Richtung 47,82 USD zu rechnen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)