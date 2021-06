SOFTWARE AG - Kaufsignal möglich

Software AG - WKN: A2GS40 - ISIN: DE000A2GS401 - Kurs: 38,220 € (XETRA)

Die Aktie der Software AG fiel im März 2020 auf ein Tief bei 21,60 EUR zurück und startete danach zu einer starken Rally. Diese Rally führte zu einem Hoch bei 44,50 EUR. Anschließend fiel der Wert in einer schnellen Abwärtsbewegung auf 30,20 EUR zurück und testete damit das log. 50 % Retracement der Rally und setzte auf den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 zurück.

Seit diesem Tief aus dem Oktober 2020 läuft die Aktie seitwärts. Sie scheiterte dabei dreimal am Widerstand bei 38,58 EUR. Aktuell notierte die Aktie erneut an dieser Marke. In der letzten Woche deutete sich erneut ein Scheitern an. Die Aktie setzte nach kontakt mit dieser Marke leicht zurück. Aber dieses Mal wird der leichte Rücksetzer sofort wieder gekauft.

Kaufwelle deutet sich an

Gelingt der Aktie der Software AG ein Ausbruch auf Wochenschlusskursbasis über 38,58 EUR, dann könnte es zu einer Rally kommen. Diese Rally könnte zu Gewinnen bis 44,50 EUR oder sogar an das Hoch aus dem Januar 2018 bei 49,80 EUR führen. Sollte der Wert allerdings erneut an dieser Marke scheitern, wäre mit einem Rücksetzer bis ca. 33,50 EUR oder sogar 30,20 EUR zu rechnen.

Fazit: Die Aktie der Software AG steht unmittelbar vor einem mittelfristigen Kaufsignal, das eine größere Rally auslösen könnte. Noch ist das Signal aber nicht da.

