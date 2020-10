SOFTWARE AG - Zahlen unter Erwartungen

Software AG - WKN: A2GS40 - ISIN: DE000A2GS401 - Kurs: 35,540 € (XETRA)

Software AG erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von 180,5 EUR bis 185 Mio. EUR (VJ: 224,2 Mio. EUR, Analystenprognose: 193 Mio. EUR), ein EBITA (bereinigt) von 28,4 EUR bis 31,9 Mio. EUR (VJ: 68,4 Mio. EUR, Prognose: 35,7 Mio. EUR), eine EBITA-Marge (bereinigt) von 16-17 % (VJ: 30,5 %, Prognose: 18,4 %). Der Ausblick wird bestätigt.

Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 35,54 EUR wird die Aktie der Software AG gegen 8.20 Uhr auf L&S bei 36,26 EUR gehandelt. Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt also leicht positiv aus.

Die Aktie startete nach dem Tief bei 21,60 EUR aus dem März 2020 zu einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach sie ihren Abwärtstrend seit Januar 2018 und kletterte anschließend an den Widerstand bei 44,50 EUR.

Dieser erwies sich Anfang September als zu hohe Hürde. Der Aktienkurs prallte daran ab und fiel in den letzten Wochen deutlich zurück. Die Unterstützungszone zwischen 40,06 und 38,58 EUR gab keinen Halt. Gestern setzte der Wert auf seinem EMA 200 bei 35,49 EUR auf.

Bewährungsprobe für die Bullen

Die Aktie der Software AG befindet sich kurzfristig in einer starken Abwärtsbewegung, sitzt aber auch auf einem wichtigen Unterstützungsbereich auf. Hier könnte ein Bodenbildungsversuch starten. Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen deutet auf einen solchen Versuch hin. Selbst im Erfolgsfall wird aber ein solcher Versuch einige Tage in Anspruch nehmen. Gelingt er, dann wäre ein Anstieg in Richtung 44,50 und sogar 49,80 EUR möglich. Fällt die Aktie aber unter den Unterstützungsbereich zwischen 35,49 und 35,03 EUR zurück, müsste mit weiteren Abgaben in den Bereich um 30-29 EUR gerechnet werden.

