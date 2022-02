SOLAREDGE - Das sieht nach Rally aus

Die Aktie von Solaredge markierte am 08. Januar 2021 ein Hoch bei 377,00 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert trotz eines Allzeithochs bei 389,71 USD am 22. November in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Die untere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung liegt bei 199,33 USD.

Am 24. Januar 2022 näherte sich die Aktie der unteren Begrenzung dieser Marke deutlich an. Danach startete eine kleine Bodenbildung in Form eines Doppelbodens. Am 31. Januar vollendete der Wert diese Bodenformation. Zwar erwies sich zunächst der Abwärtstrend seit November 2021 als zu hohe Hürde. Aber nach einem Pullback an die Nackenlinie des Doppelbodens gelang zuletzt der Ausbruch aus über den Abwärtstrend. Gestern überwand die Aktie das Hoch vom 02. Februar knapp.

Heute Morgen wird die Aktie deutlich über dem gestrigen Schlusskurs bei 246,97 USD getaxt. Aktuell taxt die Citi den Wert bei 264,81 USD. Auslöser für diesen Kurssprung scheinen die Zahlen von Enphase zu sein. Solaredge wird am 15. Februar eigene Zahlen liefern.

Enphase Energy hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahresquartal um 55,8 % auf $412,7 Mio zu, während die Analysten mit $399,6 Mio gerechnet hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) verbesserte sich von $0,51 auf $0,73, was ebenfalls über den Erwartungen von $0,59 lag. Die Aktien von Enphase legten nachbörslich um 16,5 % zu und zogen auch andere Aktien aus dem Solarbereich nach oben.

Rally kann weitergehen

Das Chartbild der Solaredge-Aktie macht auf kurzfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Nach dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit November besteht die Chance auf eine Rally in Richtung der oberen Begrenzung der Seitwärtsbewegung. Die nächsten wichtige Hürden sind das log. 38,2 % Retracement und das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung seit November. Diese Widerstände liegen bei 258,73 USD und 302,54 USD. Die aktuellen Taxen führen die Aktie bereits über das log. 38,2 % Retracement.

Sollte der Wert allerdings unter 228,86 USD abfallen, dann wäre eine schnelle Abwärtsbewegung in Richtung 199,33 USD drohen.

Große Impulse ergäben sich erst mit einem Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Danach könnte sich die Aktie im Falle eines Ausbruchs nach oben verdoppeln. Im Falle eines Ausbruch nach unten würde eine Kurshalbierung drohen.

Fazit: Die Aktie ist kurzfristig in der Hand der Bullen. In den nächsten Wochen kann es zu größeren Kursgewinnen kommen.

