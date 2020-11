South Jersey Industries hebt die Dividende das 22. Jahr in Folge an

Der Energiekonzern South Jersey Industries Inc. (ISIN: US8385181081, NYSE: SJI) wird eine Quartalsdividende von 0,3025 US-Dollar ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 2,50 Prozent. Seit 22 Jahren in Folge steigert das Unternehmen bereits seine Dividende. Die Auszahlung erfolgt am 29. Dezember 2020 (Record date: 10. Dezember 2020). Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet 1,21 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 23,36 US-Dollar (Stand: 23. November 2020) ergibt sich eine Dividendenrendite von 5,18 Prozent.

Seit 69 Jahren erhalten die Aktionäre von South Jersey Industries bereits ununterbrochen eine Dividende. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 261,55 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 261,20 Mio. US-Dollar).

South Jersey Industries ist eine Holdinggesellschaft, die über ihre Tochterfirmen energienahe Dienstleistungen und Produkte anbietet. Zu den Firmen zählen u. a. South Jersey Gas oder auch South Jersey Energy. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 29,17 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,35 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. November 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de