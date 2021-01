Sparkassen befürchten keine massiven Firmenpleiten in Corona-Krise

Berlin (Reuters) - Das öffentlich-rechtliche Bankenlager erwartet als Folge der Corona-Krise keine massiven Firmenpleiten.

"Wir sind vorsichtig optimistisch, dass die Insolvenzwelle in diesem Jahr nicht so hoch sein wird, wie viele befürchten", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), Helmut Schleweis, am Dienstag. Denn die Sparkassen-Finanzgruppe wisse von ihren mittelständischen Kunden: "Sie hatten zu Beginn dieser Krise noch eine gute Ertragslage und eine sehr stabile Eigenkapitalbasis." Damit könnten die meisten Unternehmen eine längere Durststrecke überstehen. Vom Ausmaß der Insolvenzen hänge auch ab, wie stark die Rezession den Finanzsektor treffe.

Die deutsche Wirtschaft war 2020 wegen der Corona-Pandemie mit fünf Prozent so stark eingebrochen wie seit der Finanzkrise nicht mehr und schrumpfte zugleich erstmals seit elf Jahren. Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe gehen davon aus, dass die Konjunktur in diesem Jahr um 3,5 Prozent anzieht und 2022 um weitere 3,1 Prozent zulegt. Das Vorkrisenniveau beim realen Bruttoinlandsprodukt von 2019 dürfte Deutschland Ende 2021 wieder erreichen. "Die deutsche Wirtschaft wird sich mit zwei wachstumsstarken Jahren von der Krise erholen", sagte Schleweis. Er warnte aber auch: "Die wirtschaftliche Erholung steht und fällt mit dem Tempo und dem Anschlagen der Impfkampagnen."