Sparkassen in Schleswig-Holstein erwarten kräftigen Zuwachs bei Insolvenzen

KIEL (dpa-AFX) - Die Sparkassen in Schleswig-Holstein rechnen als Konsequenz aus der Corona-Krise mit einer massiven Zunahme von Firmeninsolvenzen in allen Bereichen. Das machte Verbandspräsident Reinhard Boll am Montag in Kiel deutlich. "Wir werden eine schwere Rezession bekommen." Er sei aber ebenso davon überzeugt, dass es danach wieder aufwärts gehen wird, nur zum Teil mit neuen Playern. Steigende Zahlen von Kreditausfällen seien aktuell noch kein Thema, erklärte Boll. Infolge der Rezession würden negative Effekte in den Bilanzen der Sparkassen aber unvermeidbar sein. "Das Ausmaß kann derzeit nicht seriös beziffert werden."/wsz/DP/stw