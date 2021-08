SPLUNK - Tech-Aktie auf der Startrampe

Die Splunk-Aktie prallte im Juli an einer wichtigen Abwärtstrendlinie zur Unterseite ab. Die benannte Zielzone zwischen 130,80 und 128,99 USD verfehlte der Titel aber haarscharf und bildete das Tief bei 131,93 USD aus. Klassisch erwies sich also der EMA50 in blau als Support, der eine Wende zur Oberseite einleitete. Im nächsten Anlauf gelang es den Bullen schlussendlich die Abwärtstrendlinie seit Oktober 2020 hinter sich zu lassne. Eine Seitwärtskonsolidierung wird mit dem heutigen Anstieg beendet. Auch probt der Wert den Ausbruch über das Zwischenhoch bei 146,45 USD und den EMA200.

Das Setup kann also wie das ausgewählte Teaserbild des Artikels mit einer Rakete auf der Abschlussrampe durchaus als explosiv bezeichnet werden. Entlädt sich der Druck zur Oberseite, dürften 152,50 USD nur ein Zwischenziel darstellen. Mittelfristig wären 171,42 USD bis hinauf auf 201,00 USD erreichbar. Neben einer weiteren Abwärtstrendlinie liegt um 200 USD auch noch ein Gap im Chart. Absicherungen wären aktuell bereits unter dem kleinen Doppeltief bei 138,19 USD denkbar. Anleger, die etwas mehr Luft lassen wollen, orientieren sich bei der Stoppsetzung am Julitief bei 131,93 USD.

Fundamental wurde der Kurssprung im Juni übrigens durch ein Engagement der bekannten Tech-Investmentfirma Silver Lake ausgelöst. Diese investierte 1 Mrd. USD per Wandelschuldverschreibung in Splunk. Der Wandlungspreis beträgt 160 USD je Aktie und liegt auch jetzt noch deutlich über dem aktuellen Kurs.

Abschließend ein wichtiger Hinweis: Splunk wird den nächsten Quartalsbericht am 25. August vorlegen. Tech-Werte wie Fastly oder Fiverr zeigen heute, was bei einer Verfehlung der Planzahlen derzeit passieren kann. Achten Sie daher gerade auch mit Blick auf diesen Termin auf Ihre Positionsgröße und reduzieren Sie das Risiko im Vorfeld!

Fazit: Aus charttechnischer Sicht hinterlässt die Splunk-Aktie mittlerweile wieder ein interessantes Bild. Mit Silver Lake ist seit Juni ein bekannter Großinvestor mit an Bord. Im Idealfall schließt sich der Bodenbildungsphase nun eine dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung 200 USD an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 2,23 2,55 3,11 Ergebnis je Aktie in USD -0,55 -1,50 -0,51 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 10,8 9,4 7,7 PEG neg. 4,4 *e = erwartet

Splunk-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)