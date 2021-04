Square-Aktie: 3 Gründe, warum die Wachstumsgeschichte noch jahrzehntelang anhält

Die Wachstumsgeschichte hinter der Square-Aktie bedient einen attraktiven Megatrend. Digitale Zahlungsdienstleistungen sind gekommen, um zu bleiben. Der Markt alleine besitzt langfristig orientiert viel Spielraum, um sich zu vergrößern.

Foolishe Investoren müssen natürlich stets hinterfragen, warum eine bestimmte Aktie von diesem Wachstumspotenzial profitieren kann. Beziehungsweise im heutigen, konkreten Fall: warum die Square-Aktie langfristig noch viel Potenzial besitzt. Oder womöglich jahrzehntelang wachsen könnte.

Hier sind jedenfalls meine Gründe, die auch für dich als unternehmensorientierter Investor relevant sein dürften.

Square-Aktie: Die alles verändernde Prognose

Ein erster Grund, warum die Square-Aktie noch viel Wachstumspotenzial besitzt, hängt mit der unternehmenseigenen Wahrnehmung zusammen. Mit der derzeitigen CFO hat ein Top-Funktionär vor einigen Monaten eine interessante ultralangfristige Prognose abgegeben. Eine, die alles verändern könnte. Eben weil sie jahrzehntelanges Wachstumspotenzial zeigt.

So hat die Funktionärin davon gesprochen, dass man derzeit lediglich 3 % des addressierbaren Gesamtmarktpotenzials eingenommen hat. Im Umkehrschluss: 97 % könnten noch auf die Wachstumsgeschichte warten. Dabei geht es zunächst darum, die klassischen Zahlungsabwicklungen auszubauen. Sowie auch die Cash App zu einem führenden Ökosystem auszubauen. Und anschließend die beiden Lösungen zu verknüpfen. Eine wirklich bemerkenswerte Perspektive.

Diese Zahlen zeigen mir: Die Square-Aktie scheint vor einem Wachstumspotenzial zu stehen, das womöglich gerade erst begonnen hat. Ein jahrzehntelanges Wachstum könnte die Folge sein.

Internationale Expansion möglich

Zudem sollten Investoren der Square-Aktie bedenken, dass die Internationalisierung des Geschäfts noch nicht weit verbreitet ist. Kernmarkt sind und bleiben die USA. Daneben existieren vereinzelte Ableger, beispielsweise in Kanada, Irland oder auch Australien, wo das Management jetzt erste Akzente für die internationale Ausrichtung legen möchte.

Eine Ausrichtung, die zeigt: Die Square-Aktie besitzt noch viele Märkte, die es zu erobern gilt. Oder wo es zumindest langfristig orientiert die Chance gibt, dass man sich einige Prozentpunkte an Marktanteilen in dem jeweils regional wachsenden Markt abzwacken kann. Ein jahrzehntelanges Potenzial könnte alleine deshalb vorhanden sein, weil viele Expansionsschritte in den nächsten Jahren gegangen werden könnten.

Square-Aktie: Ausbau des Ökosystems

Zu guter Letzt besitzt die Square-Aktie außerdem die Möglichkeit, das eigene Ökosystem noch auszubauen. Dabei dürfte zunächst unweigerlich die Cash App im Fokus stehen. Egal ob Kryptowährungen, Steuerlösungen oder andere Spielereien: Solche Dinge sind bereits etabliert, weitere könnten folgen.

Wie wir gemäß der eingangs genannten Prognose gesehen haben, soll das Wachstum über kurz oder lang jedoch auch aus einem Ökosystem bestehend aus klassischen Zahlungsabwicklungen und Privatlösungen bestehen. Das zeigt mir ebenfalls, dass das Management starke Marken in einem langfristig noch stärkeren Kosmos eröffnen möchte. Wobei das Zeit benötigen dürfte, was ein jahrzehntelanges Wachstumspotenzial implizieren könnte.

Der Artikel Square-Aktie: 3 Gründe, warum die Wachstumsgeschichte noch jahrzehntelang anhält ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

