Starker DAX-Start in den August

Auf die etwas stärkere Eröffnung in den neuen Handelsmonat folgte ein Trend, der sich über den ganzen ersten Handelstag hinweg verfestigte. Mehr als 300 Punkte konnte der DAX damit aufholen und somit beinahe die Verluste der vergangenen Woche wettmachen. Was waren die Treiber hierfür?

Starker Wochenstart im DAX

Ein Tagestart über dem Freitagsschluss hat gleich wieder Kauflaune am Deutschen Aktienmarkt hervorgerufen. Daten aus China überzeugten und auch die Deutschen Einkaufsmanager sehen wieder optimistischer in die Zukunft. Der entsprechende Index erreichte den höchsten Stand seit dem Jahr 2018.

Nach der 12.400er-Marke ging es erst zögerlich zur 12.500 und dann ab der Mittagszeit weiter im Trend nach oben. Sositive Signale aus der Euro-Zone, wie die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Italien mit einer Zahl über den Prognosen, waren hier ganzheitliche Treiber des Gesamtmarktes. Zudem unterstützten die US-Futures und die positive Eröffnung der Wall Street noch einmal am Nachmittag.

Auch an der Technologiebörse Nasdaq nahmen die Kurse weiter Schwung auf und überschritten erneut die runde Marke von 11.000 Punkten. Treiber war hier vor allem Apple mit neuem Allzeithoch.

Im Hoch erreicht der DAX die 12.700er-Marke und schloss nur rund 50 Punkte unter seinem Tageshoch bei 12.946 Punkten.

Die Eckdaten des Tages sehen Sie hier:

Eröffnung 12.374,46PKT Tageshoch 12.698,56PKT Tagestief 12.365,61PKT Vortageskurs 12.313,36PKT

Ebenfalls den Intraday-Chart mit der konstanten Bewegung im Tagesverlauf nach oben:

Schauen wir nun auf die Gewinner und Verlierer in der DAX-Aktienliste.

Meldungen und Quartalszahlen im Fokus

Im DAX begeisterte vor allem die Meldung von Siemens Healthineers, für 16,4 Milliarden Dollar das Unternehmen Varian Medical Systems Inc kaufen zu wollen. Der Spezialist für Kresbsvorsorge bringt einen Jahresumsatz von 3,2 Milliarden Dollar in das Unternehmen ein und könnte über Kostenersparnisse und EBIT-Synergien jährlich 300 Millionen Euro zum Ertrag ab dem Jahr 2025 zusteuern. Siemens selbst ist noch an Healthineers in großem Umfang beteiligt und profitierte daher von dieser Meldung. Die Aktien führten den DAX heute an.

Darüber sprachen wir bereits in der Vorbörse mit unserem Händler:

Auf der Flop-Seite standen zwei Unternehmen, von denen MTU Aero Engines mit minus 5 Prozent hervorragte. Hier wurden vorbörslich schon Quartalszahlen gemeldet. Das operative Ergebnis enttäuschte nach dem zweiten Quartal. Zwar war der Einbruch des Flugverkehrs während der Coronakrise kein Geheimnis, dass geringe Ebit von 42,4 Millionen Euro lag jedoch deutlich unter der Prognose von 48 Millionen. Auch wenn beim Umsatz die Prognosen geschlagen wurden, gab dies Anlaß am Markt für einen Verkauf der Aktienanteile.

Das Ranking der Tops und Flops sehen Sie in folgender Tabelle geordnet:

Wie stellt sich das mittelfristige Chartbild dar?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Mit dem heutigen Kursplus hat sich der DAX erneut nach oben kämpfen können und einen Teil der Vorwochenverluste aufgeholt. Ein neuer Aufwärtstrend könnte hier Einzug halten und den Markt weiter stützen:

Sollte die Rallye an der Wall Street eine Fortsetzung am Abend finden, sind 12.750 Punkte und damit die Tiefs der ersten Wochenhälfte aus der 31. Kalenderwoche das nächste charttechnische Ziel.

