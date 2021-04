Sterling Bancorp meldet Dividende

Das amerikanische Finanzinstitut Sterling Bancorp Inc. (ISIN: US85917W1027, NYSE: SBT) schüttet unverändert eine Quartalsdividende von 0,07 US-Cent je Aktie aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 14. Mai 2021 (Record day: 30. April 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,28 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 5,31 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 5,27 US-Dollar (Stand: 19. April 2021).

Unter der Sterling Bancorp operiert die Sterling Bank and Trust, F.S.B. mit Filialen in San Francisco, Los Angeles, New York City und Bellevue, Washington. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 267,28 Mio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2021 weist die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von 16,08 Prozent auf (Stand: 19. April 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de