Stoxx 600 Banks: Weitere Verluste möglich

Dass es mit den Banken nicht erst seit gestern abwärts geht, offenbart sich am langfristigen Kursverlauf des Barometers Stoxx 600 Banks. Seit dem Höhepunkt um 190 Punkten Anfang 2018 hat sich einmal mehr ein Abwärtstrend eingestellt, fand seinen vorläufigen Tiefpunkt jedoch im August letzten Jahres um 115 Punkten vor und legte seitdem wieder zu. Das allerdings nur, bis die Corona-Krise auch in Europa durchschlug und das Barometer binnen vier Wochen um 50 Prozent einbrechen ließ. Damit unterschritt der Index jedoch seine Tiefstände aus 2016 von 89,14 Punkten und schlug anschließend eine Seitwärtsbewegung ein. Unglücklicherweise präsentiert sich diese in einem symmetrischen Keil, derartige Konstrukte werden in der Charttechnik als Trendfortsetzungsmuster gewertet, wodurch weitere Verluste stark anzunehmen sind.

Abwärtstrend hält an

Von Entwarnung kann noch lange nicht die Rede sein, Geldhäuser in ganz Europa müssen Milliarden Rückstellungen für Kreditausfälle aufbringen, das schlägt sich extrem negativ in den entsprechenden Bilanzen nieder. Unter der Annahme eines weiter rückläufigen Bankensektors könnte durchaus ein Short-Investment mit einem Ziel an den Jahrestiefs bei 74,70 Punkten ins Auge gefasst werden, darunter könnte der Index rechnerisch sogar in den Bereich von 55,60 Punkten weiter einbrechen. Solange jedoch die aktuelle Seitwärtsspanne zwischen 80 und 90 Punkten aufrechterhalten wird, bleibt das Barometer als neutral zu bewerten. Erst ein Kursanstieg mindestens über die dreistellige Kursmarke von 100 Punkten dürfte für eine signifikante Aufhellung des Chartbildes sorgen und anschließend Kursgewinne 115 Punkte bereithalten. Auf dieses Szenario sollte man sich jedoch vorerst nicht einstellen.

Stoxx 600 Banks Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 81,75 // 84,20 // 85,60 // 86,78 // 90,00 // 92,00 Punkte Unterstützungen: 80,00 // 77,40 // 74,70 // 72,80 // 70,10 // 68,60 Punkte

Fazit

Sollte sich der Stoxx 600 Banks Index unter das Niveau von 80,00 Punkten begeben, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an 74,70 Punkte merklich an. Spätestens ab 55,60 Zählern sollte dann wieder an eine Stabilisierung gedacht werden. Als Verlustbegrenzung sollte aufgrund der Volatilität das Niveau von 85,40 Punkten in diesem Fall aber noch nicht überschritten werden.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.