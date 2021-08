Stress nimmt zu - China, Covid und Wachstumsziele (FED Unsicherheit)

Replaced by the video

Chinas massive regulatorische Eingriffe in die Privatwirtschaft wirken sich zunehmend auch auf die globalen Kapitalmärkte destabilisierend aus. Gleichzeitig sinken die Wachstumsziele für die US-Wirtschaft, während sich die Wall Street auf eine gebremste Geldpolitik einstellt. Schaut man sich die Quartalszahlen dieser Woche an, gibt es keine Zeichen langsameren Wachstums. Nach Walmart, Target und Macy’s übertrifft auch Applied Materials die Ziele und hebt die Aussichten an.