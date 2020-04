Südzucker plant eine unveränderte Dividende

Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004) will, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats (voraussichtlich am 13. Mai 2020), für das Geschäftsjahr 2019/20 eine unveränderte Dividende von 0,20 Euro je Aktie ausschütten. Die Hauptversammlung soll am 16. Juli 2020 in virtueller Form stattfinden.

Damit liegt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Kurswert von 13,02 Euro und der geplanten Dividende bei 1,54 Prozent. Die im SDAX gelistete Firma hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2019/20 (1. März 2019 bis 29. Februar 2020) einen Konzernumsatz von 6,7 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,8 Mrd. Euro) erzielt. Das operative Konzernergebnis erhöhte sich im gleichen Zeitraum auf 116 Mio. Euro (Vorjahr: 27 Mio. Euro). Zu diesem Anstieg trugen insbesondere die Segmente CropEnergies und Spezialitäten bei.

Europas größter Zuckerproduzent erwartet für das Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von 6,9 bis 7,2 Mrd. Euro. Das operative Konzernergebnis wird in einer Bandbreite von 300 bis 400 Mio. Euro erwartet. Allerdings seien die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen sowie die Dauer der temporären Ausnahmesituation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht absehbar und daher nicht in der Prognose enthalten.

Südzucker wurde 1926 gegründet und beschäftigt rund 19.200 Mitarbeiter. Hauptaktionär sind Rübenanbauer, die über die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG) einen Anteil von 56 Prozent am Kapital halten.

Redaktion MyDividends.de