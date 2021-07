Südzucker: Schwache Quartalszahlen beschleunigen Abverkauf – verändertes Konsumverhalten belastet die Geschäfte

Nach endgültigen Quartalszahlen hat sich der jüngste Rutsch der Papiere von Südzucker am Donnerstag noch beschleunigt. In drei Handelstagen verloren die Anteile des Nahrungsmittelkonzerns inzwischen über 6 Prozent und befinden sich am unteren Ende der mehrmonatigen Handelsspanne zwischen 13,05 und 14,62 Euro.

Das Unternehmen bestätigte seine Jahresziele. Der Goldman-Sachs-Experte John Ennis sieht mit dem mauen Start ins Geschäftsjahr das Anlegervertrauen in die Erreichbarkeit aber nicht gerade steigen. Der Abverkauf bestätigt, dass die Anleger der weiteren Entwicklung skeptisch gegenüberstehen. Vermutlich auch, weil Besserung nur bedingt in Sicht ist. Am Donnerstag wiederholte Südzucker die bereits bei der Vorlage der vorläufigen Quartalszahlen getätigte Aussage von „zahlreichen Verwerfungen“, die infolge der Pandemie zu „gegenläufigen Effekten“ in den kommenden Quartalen führen können.

Der Nahrungsmittel- und Zuckerproduzent begründete dies bei der Vorlage der endgültigen Zahlen am Donnerstag vor allem mit einem veränderten Konsumverhalten der Menschen im Verlauf der Corona-Pandemie sowie höheren Kosten. Während im Vorjahreszeitraum die Verbraucher Produkte wie Zucker oder auch Tiefkühlkost horteten, normalisierte sich das Kaufverhalten im Laufe der vergangenen Monate wieder, wie Südzucker in Mannheim mitteilte.

dpa-AFX

onvista-Redaktion: Die Südzucker-Papiere bleiben volatil. Der Kurs befindet sich seit dem herben Kursrutsch aus dem Jahr 2013 in einem mehrjährigen volatilen Seitwärtskorridor zwischen 18 und 11 Euro mit einem zwischenzeitlichen Ausflug darüber.

Der faire Wert des Unternehmens wird vom Markt und auch von den meisten Analysteneinschätzungen irgendwo dazwischen angesehen. Angesichts der Zahlenvorlage und der derzeitigen Marktlage lässt sich kein wirklich starkes Potenzial nach oben ablesen.

Kurzfristig stellt der Fall unter mehrere wichtige charttechnische Trends weiteres Rückschlagpotenzial dar.

Titelfoto: Itzchaz / Shutterstock.com

