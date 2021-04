SunLike-Serie von Seoul Semiconductor mit natürlichem Lichtspektrum in den renommierten Labors des französischen INRAE eingebaut

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender innovativer Anbieter von LED-Produkten und -Technologien, meldete heute, dass LEDs der Serie SunLike mit natürlichem Lichtspektrum für die Pflanzenbeleuchtung in den Landwirtschaftslaboren des INRAE (l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) in Frankreich ausgewählt wurden.

Gemeinsam mit GreenHouseKeeper, einem der bekanntesten, im Bereich Gartenbau und Pflanzenforschung tätigen Unternehmen Frankreichs, wurde eine neue und innovative Lösung für ein optimales LED-Pflanzenlichtkonzept für Labore des INRAE in Frankreich entwickelt.

Das INRAE wollte ein Licht reproduzieren, das dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts von UV bis IR sehr nahe kommt, um mit den landwirtschaftlichen Stadien wie dem Wachstum und der Blüte von Sonnenblumen in Laboren im Innenbereich zu experimentieren. Um die anspruchsvollen Anforderungen an die Gestaltung zu erfüllen, setzte GreenHouseKeeper eine innovative LED-Technologie der SunLike-Serie ein und entwickelte eine Lösung zur Pflanzenbeleuchtung per LED, die es ermöglicht, die vier jahreszeitlichen Bedingungen des Jahres zu simulieren.

„Die LED-Serie SunLike mit natürlichem Lichtspektrum von Seoul Semiconductor umfasst die weltweit ersten LEDs, deren Licht dem Spektrum des natürlichen Sonnenlichts sehr nahe kommt. Im Vergleich zu herkömmlichen LEDs haben Forscher damit reale Testbedingungen im Labor bei gleichbleibend hoher Qualität der Pflanzen. Da diese optimale LED-Technologie für den Gartenbau vom Kunden anerkannt ist, gehen wir davon aus, dass die LED-Lösung der SunLike-Serie vom Markt für LEDs im Gartenbau verstärkt nachgefragt wird“, sagte Carlo Romiti, VP Sales Europe.

Die LEDs der SunLike-Serie mit natürlichem Lichtspektrum wurden im Juni 2017 eingeführt. Für diese moderne Lichtquelle wurde die neueste Optik- und Verbindungshalbleitertechnologie von Seoul Semiconductor mit der Technologie TRI-R® von Toshiba Materials kombiniert. TRI-R, unterstützt von Toshiba Materials, ist nach dem ursprünglichen Konzept definiert als die „Beleuchtung, die für das menschliche Wohlergehen der Sonne am ähnlichsten ist“. Das Spektrum des Sonnenlichts wird vom selben Unternehmen entwickelt und kann mit einer Technologie für eine weiße LED-Lichtquelle reproduziert werden. TRI-R ist eine eingetragene Marke von Toshiba Materials Co., LTD.

