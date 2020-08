SYMRISE - Das nächste Ziel vor Augen

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 115,850 € (XETRA)

Mit dem Ausbruch über das frühere Rekordhoch bei 100,05 EUR setzte sich die imposante Rally der Aktie von Symrise ab Juni weiter fort und trieb den Wert zuletzt über den kurzfristigen Widerstand bei 111,45 EUR und an das Zwischenziel bei 114,90 EUR an. In der vergangenen Woche kam es auf diesem Niveau zu einer leichten Gegenbewegung, die aber schnell wieder auf Käufer traf.

Das nächste Ziel im Bereich von 120,00 bis 122,00 EUR ist damit für die Bullen zum Greifen nahe. Auf diesem Niveau sollte man allerdings mit einer volatilen Seitwärtsbewegung und einer anschließenden Korrektur rechnen, die durchaus wieder bis 111,45 EUR führen kann.

Sollte der Wert in den nächsten Tagen dagegen sogar über 123,00 EUR ausbrechen, würde dies für die direkte Fortsetzung der Rally bis 128,00 - 130,00 EUR sorgen.

Derzeit ist der Anstieg oberhalb von 109,50 EUR auf allen Ebenen intakt. Erst bei einem Rücksetzer unter diese Marke müsste man sich Gedanken über eine Korrektur bis 105,00 EUR machen.

