SYNOPSYS - Das sieht nach Ausbruch aus

Synopsys Inc. ist ein führender Softwarehersteller. Die Gesellschaft produziert EDA-Software (electronic design automation) für die Elektronikindustrie. Die Produkte werden von Designern von integrierten Schaltungen (ICs), auch für system-on-a-chip-ICs und für elektronische Produkte, wie Handys, Computer und Internetrouter gebraucht.

Die Synopsys-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese startete im November 2008 nach einem Tief bei 13,94 USD. Am 16. Februar 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 300,91 USD.

Anschließend startete eine Korrekturbewegung, welche die Aktie am 08. März 2021 auf ein Tief bei 217,69 USD und damit in die Nähe einer alten oberen Pullbacklinie führte. Seitdem versucht der Wert oberhalb dieser Trendlinie einen Boden auszubilden. Ende letzter Woche attackierte er seinen Abwärtstrend seit Februar 2021. Gestern wurde die Aktie ganztätig über diesem Trend gehandelt und setzte sich mit einer weißen Kerze sogar etwas nach oben ab. Dieser Trend verläuft heute bei ca. 241,33 USD.

Start einer neuen Rally?

Das Chartbild der Synopsys-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Kurzfristig kann es zu Gewinnen in Richtung 264,31 USD kommen. Gelingt ein Ausbruch über die dort liegende Hürde, wären weitere Gewinne in Richtung 300,91 USD möglich. Sollte die Aktie aber in den gebrochenen Abwärtstrend zurückfallen, dann könnte es zu einem erneuten Rückfall auf ca. 217,69 USD kommen.

