SYNOPSYS - Wie hoch denn noch?

Die Synopsys-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese wurde in den letzten Jahren mehrfach beschleunigt. Am 16. Februar 2021 markierte der Wert ein Allzeithoch bei 300,91 USD.

Anschließend korrigierte der Wert fast auf eine alte obere Pullbacklinie. Nach einem Tief bei 217,69 USD bildete er einen Boden aus, den er Mitte Juni vollendete. Am 19. August brach die Aktie auf ein neues Allzeithoch aus und riss dabei ein Aufwärtsgap zwischen 294,50 USD und 302,11 USD. Dieser Ausbruch löste eine Rally auf 335,01 USD aus. Dieses Hoch markierte der Wert gestern. Danach kam es zu leichten Gewinnmitnahmen.

Jetzt Konsolidierung?

Die letzten beiden Tageskerzen können als leichtes Verkaufssignal gewertet werden. Allerdings braucht es dafür noch Bestätigung. Kommt es dazu, könnte eine mehrtägigen, evtl. auch mehrwöchige Konsolidierung in Richtung des alten Allzeithochs bei 300,91 USD starten. Dabei könnte auch das Aufwärtsgap vom 19. August geschlossen werden. Von dort aus bestünde eine Chance auf eine Rally in Richtung 415 USD.

Fällt die Aktie jedoch stabil unter das Aufwärtgap ab, dann würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 264,31 USD drohen.

Synopsys - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)