Tagesausblick für 07.08.: DAX erneut leichter. Adidas und Siemens stark!

Durchwachsene Unternehmensberichte bremsten die Aktienbarometer heute ein wenig aus. Zudem hält der Streit um ein weiteres Corona-Hilfspaket in den USA an. Damit fehlten signifikante positive Impulse. So schloss der DAX® rund 0,45 Prozent leichter bei rund 12.600 Punkte und der EuroStoxx®50 0,8 Prozent im Minus bei 3.240 Punkten. Morgen stehen noch einige Wirtschaftsdaten an und möglicherweise gibt es zwischen den Demokraten und Republikanern in den nächsten Tagen eine Einigung.

Am Anleihemarkt bewegen sich die Renditen weiterhin in einer engen Range. Heute ging es mehrheitlich wieder leicht nach unten. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg um knapp drei Punkte auf -0,548 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere liegt mit 0,507 Prozent auf einem Rekordtief. Die Rallye bei den Edelmetallen geht hingegen weiter. Der Goldpreis stieg auf 2.060 US-Dollar und Silber auf 28 US-Dollar. Platin und Palladium verbesserten sich zwar auch – konnten dem Tempo von Silber jedoch nicht folgen. Der Ölpreis bestätigte den gestrigen Ausbruch. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil setzte sich oberhalb von 45 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Adidas, Jenoptik und Siemens wurden heute von guten Zahlen beflügelt. Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren. MorphoSys bestätigte die Jahresprognose. Das war den Anlegern jedoch zu wenig und so drückten sie den Kurs um 4,5 Prozent nach unten. Henkel und Münchener Rück haben nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal auf einen Ausblick auf das Gesamtjahr verzichtet. Beide Titel verbuchten heute Verluste. Die Deutsche Lufthansa flog einen Milliardenverlust ein. Selbst betriebsbedingte Kündigungen scheinen nicht mehr ausgeschlossen zu sein. K+S stieß heute an das Julihoch. Gelingt der Ausbruch über EUR 6,50 besteht die Chance auf eine weitere Erholung bis EUR 7,50.