Tagesausblick für 20.01.: DAX – Bullen haben es schwer. Impfstoffhersteller brechen ein!

Heute setzte sich die Achterbahnfahrt an den Aktienbörsen fort. Schwache Vorgaben aus Asien und den USA sorgten zum Handelsauftakt in Europa für deutliche Verluste. Im Laufe des Vormittags konterten die Bullen und führten die Leitindizes am Nachmittag mehrheitlich ins Plus. Unterstützung kam unter anderem durch gute Zahlen von US-Unternehmen wie Procter & Gamble und Morgan Stanley sowie einem positiven Handelsstart in den USA. Technisch bleiben die Leitindizes dennoch angeschlagen und die Entwicklungen an den Anleihemärkten werden weiterhin genau beobachtet.

In Europa ging der Verkauf von Staatspapieren heute weiter. Dabei erreichte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen erstmals seit Februar 2019 wieder positives Terrain. In den USA hat sich die Lage heute hingegen stabilisiert. Dies löste sogleich Kaufsignale bei den Edelmetallen aus. Gold legte rund 1,3 Prozent auf knapp 1.840 US-Dollar pro Feinunze zu. Platin und Palladium trumpften gar mit Zugewinnen von 4,5 beziehungsweise 5,5 Prozent auf. Die Internationale Energie Agentur (IEA) meldete heute, dass die Ölnachfrage 2022 möglicherweise höher ausfällt als zunächst erwartet. Dies befeuerte den Ölpreis.

Unternehmen im Fokus Internetdienstleister wie Delivery Hero, HelloFresh und Zalando zeigten heute einen Rebound. Ähnliche Signale sendeten die zuletzt ebenfalls gescholtenen Aktien von Sartorius und Siemens Healthineers. Ob damit eine längerfristige Erholung eingeleitet wird, ist allerdings noch offen. Die Aktien von Delivery Hero und Sartorius haben seit Jahresbeginn jeweils über 20 Prozent verloren. Leoni brach heute zweistellig ein und drückte damit auch auf die Notierungen anderer Automobilzulieferer. Die Aktie von Varta taucht unter die Marke von EUR 100. Die Corona-Impfstoff-Entwickler stehen gehörig unter Druck. CureVac und Valneva haben immer noch keine Zulassung. Damit schwindet bei den Investoren die Hoffnung auf größere Bestellungen. BioNTech, Moderna, Novavax und Johnson & Johnson dürften die Nachfrage bedienen können. Allerdings haben sich die Notierungen von BioNTech, Moderna und Novavax zuletzt ebenfalls halbiert. Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählte heute der Stoxx® Europe 600 Basic Ressourcen Index. Morgen melden unter anderem Alstom, American Airlines, Netflix und Suse Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal und geben möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Wichtige Termine Deutschland – Erzeugerpreise, Dezember – Neues Basisjahr: 2015

Frankreich – Geschäftsklima, Januar

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Dezember endgültig

USA – Industrieindex Philly Fed, Januar

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 15. Januar Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.850/15.900/16.050/16.245 Punkte Unterstützungsmarken: 15.600/15.730 Punkte Der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 15.900 Punkten mißlang. Mit dem anschließenden Rücksetzer tauchte der DAX® zurück in den kurzfristigen Abwärtstrend. Ob der Index morgen einen neuen Anlauf nimmt, wird sich zeigen. Auf der Unterseite findet der Leitindex weiterhin im Bereich von 15.730 Punkten eine Unterstützungsmarke. Solange diese Level nicht unterschritten wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis 16.050 Punkte. DAX®in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 25.10.2021– 19.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 20.01.2015– 19.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

