Tagesausblick für 26.10.: DAX lustlos. US-Techaktien im Blickpunkt!

Zum Auftakt in die neue Woche präsentierten sich die Standardwerteindizes uneinheitlich. Der überraschend schwache ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland und die anstehende EZB-Zinsentscheidung verhinderten höhere Zugewinne beim DAX®. So schloss der DAX® rund 0,4 Prozent höher bei 15.600 Punkten und der EuroStoxx®50 unverändert bei 4.190 Punkten. Gleichzeitig werden in den nächsten Tagen noch zahlreiche Unternehmen, Geschäftszahlen veröffentlichen und damit möglicherweise kräftige Kursausschläge verursachen.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen 10jähriger Staatspapiere mehrheitlich etwas nach. Der Aufwärtstrend bleibt zunächst jedoch intakt. Dies gilt auch für die Notierungen von Gold und Silber. Gold schob sich über 1.800 US-Dollar und Silber distanzierte sich weiter von der Marke von 24 US-Dollar. Bei Öl haben die Bullen ebenfalls das Zepter in der Hand und schoben die Notierungen auf mehrjährige Hochs.

Unternehmen im Fokus Lanxess profitierte heute von positiven Analystenkommentaren. Lufthansa meldete einen deutlichen Anstieg der Geschäftsreisen. Die Airline-Aktie zog daraufhin an. Daimler bekam die Straßenzulassung des Brennstoffzellen-Lkw Mercedes Benz GenH2 und startet nun auf öffentlichen Straßen Testfahrten. Die Serienfertigung ist zwar erst für 2027 geplant. Dennoch legte die Daimler-Aktie heute zu. Hugo Boss hat ehrzeige Wachstumspläne für Asien und die neue Chefin Judith Sun soll sie umsetzen. Bei den Investoren stand die Aktie heute relativ weit oben auf dem Einkaufszettel. SAP-Aufsichtsratschef Hasso Platter nutzte den jüngsten Kursrückgang zum Kauf von SAP in Millionenhöhe. VW überfuhr die Marke von EUR 200 und deutet damit eine Trendwende an. Tesla bekam eine Großbestellung von Hertz. Der Autovermieter bestellt 100.000 E-Autos. Die Aktie von Pinterest stürzt zweistellig ab nachdem PayPal derzeit keine Übernahme plant. Vergangene Woche stimulierten entsprechende Spekulationen die Aktie von Pinterest. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute Global Hydrogen Index sowie dem ESG Global Anti Plastic Index. Investments in saubere Technologien ist eines der Schwerpunktthemen des aktuellen onemarkets Magazins – kostenlos hier auf dem onemarkets blog. Ende der Woche startet der Klimagipfel in Glasgow. Diese Themen könnten somit auch in den kommenden Tagen im Fokus der Investoren stehen. In Europa melden morgen unter anderem Ceconomy, Kion, Novartis, Symrise und UBS finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. In den USA stehen die Zahlen von Alphabet, Eli Lilly, General Electric, Microsoft, Texas Instruments Twitter und Visa im Fokus.