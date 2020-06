Tagesausblick für 4.6.: DAX-Rally geht weiter. Maschinenbauer gefragt!

DAX & Co kletterten heute weiter nach oben. Die Hoffnung auf eine “V”-mäßige Erholung der weltweiten Konjunktur trieb heute vor allem Zykliker kräftig an. Unterstützung kam zudem von US-Wirtschaftsdaten, die besser ausfielen als erwartet. So verbesserte sich der DAX® im Tagesverlauf um 3,9 Prozent auf 12.490 Punkte und der EuroStoxx®50 schloss rund 3,5 Prozent höher bei 3.270 Punkte. Morgen findet die EZB-Zinssitzung statt. Möglicherweise erhalten die Finanzmärkte weitere Impulse.