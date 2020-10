TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Oktober 2020

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. Oktober:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Software, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, 9Monatsumsatz (Call 14.00 h)

07:15 NLD: Randstad, Q3-Zahlen

08:15 ESP: Iberdrola, 9Monatszahlen

09:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Cempleo Charging Solutions, Erstnotiz Prime Standard

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 GBR: Manchaster United, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

15:00 DEU: Online-Pk Frankfurter Volksbank und VR-Bank Alzenau zu angestrebter Fusion

22:25 USA: Tesla, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hannover Re, 23. Investorentag (online)

DNK: Novozymes, Q3-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

USA: Xilinx, Q2-Zahlen

USA: Align Technology, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: Biogen, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/20

09:30 EUR: Teilnahme von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und EZB-Chefvolkswirt Lange an Online-Dialog "ECB Listnes"

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/20

16:00 USA: Rede von Cleveland Fed-Präsidentin Loretta Mester

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 USA: Rede von Minneapolis Fed-Präsident Neel Kashkari

18:00 USA: Rede von Dallas Fed-Präsidnet Robert Kaplan

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

USA: Wahlkampf in den USA vor der Abstimmung am 3. November

01:00 Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump in Erie, Pennsylvania

11:30 DUE: Online-EU-Konferenz zum Beitrag der öffentlichen Beschaffung zur nachhaltigen Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton

12:00 DEU: Destatis: Mobilität in Corona-Hotspots in der 42. Kalenderwoche

14:00 DEU: Der Normenkontrollrat übergibt seinen Jahresbericht an Bundeskanzlerin Angela Merkel

14:00 DEU: Verhandlung von Schadenersatzklage des Insolvenzverwalters der Maple Bank gegen die Prüfgesellschaft EY

DEU: Aufnahme des Regierungsflugbetriebs am neuen Hauptstadtflughafen BER

DEU: Warnstreiks im öffentlichen Dienst in mehreren Bundesländern vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde am Donnerstag

ESP: Misstrauensantrag gegen Spaniens Regierungschef Sánchez

LUX: EuGH-Urteil zu Aufenthaltsrecht einer türkischen Staatsangehörigen nach Aufgabe der deutschen Staatsangehörigkeit

LUX: EuGH-Urteil zu Widerrufsrecht bei Kaufverträgen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi