Taliban erobern Bezirk im Norden Afghanistans

Kabul (Reuters) - Die Serie von Taliban-Angriffen auf afghanische Sicherheitskräfte und Regierungseinrichtungen inmitten des internationalen Truppenabzugs reißt nicht ab.

Binnen 24 Stunden seien mehr als 100 solche Attacken in 26 der 34 Provinzen des Landes verzeichnet worden, teilte die Regierung in Kabul am Mittwoch mit. In der nördlichen Provinz Baghlan sei es den Aufständischen gelungen, nach stundenlangen Kämpfen mit afghanischen Einheiten den Bezirk Barka zu erobern, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Taliban hätten dabei schwere Verluste erlitten, fügte er hinzu, ohne ins Detail zu gehen. Ein ranghoher Sicherheitsbeamter ergänzte, zehn Sicherheitskräfte seien getötet und 16 weitere von den Taliban gefangengenommen worden.

Auch aus dem Grenzgebiet zu Pakistan wurde ein Zwischenfall gemeldet. Extremisten aus Afghanistan töteten nach Angaben des pakistanischen Militärs aus einem Hinterhalt heraus vier pakistanische Soldaten, die dabei gewesen seien, einen Grenzzaun zu errichten. Pakistan will mit der Zaunanlage die 2500 Kilometer lange Grenze zu Afghanistan besser absichern.

Erst am Dienstag hatte das afghanische Militär erklärt, eine Großoffensive der Taliban in der südlichen Provinz Helmand zurückgeschlagen zu haben. Seit die USA und die Nato im April ihre Pläne zum Abzug ihrer Soldaten nach 20 Jahren Krieg am Hindukusch bekanntgegeben haben, kommt es wieder verstärkt zu Taliban-Angriffen. Kritiker des Abzugs befürchten, dass die Islamisten die Gelegenheit nutzen, um das Land wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Schon jetzt haben sie die Oberhand über mehr Gebiete als je zuvor seit ihrem Sturz im Jahr 2001.