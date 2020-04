Tanken in Deutschland günstig - Aber regional große Preisunterschiede

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Autofahrer in Deutschland profitieren zurzeit vom Preisverfall beim Erdöl. Die Spritpreise sinken, unterscheiden sich jedoch regional erheblich. So kostete ein Liter Super E10 an Tankstellen in Bremen am Dienstag um 11.00 Uhr im Durchschnitt 1,246 Euro je Liter, wie der ADAC mitteilte. Das war der Spitzenwert im Vergleich der Bundesländer. Am günstigsten war E10 zum selben Zeitpunkt in Rheinland-Pfalz, dort kostete die Spritsorte 1,154 Euro, also 9,2 Cent weniger als in Bremen.

Auch Diesel war mit 1,158 Euro pro Liter in Bremen am teuersten, am billigsten in Mecklenburg-Vorpommern mit 1,078 Euro. Der Preisunterschied: 8 Cent.

Dass ausgerechnet Bremen bei beiden Spritsorten am teuersten war, ist laut ADAC ungewöhnlich. In den Stadtstaaten sei Treibstoff häufig besonders günstig./ruc/DP/jha