Tawazun und das australische Unternehmen TITOMIC haben ein Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet. Vereinbart wurde, die Möglichkeit der Gründung eines Joint Venture zwischen beiden Parteien zu prüfen, das der Errichtung einer Fertigungsstraße vor Ort dient, die hochmoderne 3D-Druck-Technologien für große Produkte und Komponenten in industriellem Maßstab für eine Vielzahl von Branchen herstellt, wobei der Schwerpunkt auf Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Öl und Gas sowie Bergbau in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegen soll.

TITOMIC ist ein australisches börsennotiertes Unternehmen (ASX:TTT), das patentierte „Additive Manufacturing“ (3D-Druck)-Technologie einsetzt, die sich durch Verbesserung der CO2-Bilanz, Roboter-Automatisierung, Industrie 4.0 und Know-how im Bereich Spezialmaterialien auszeichnet. Mithilfe dieser Technologie können leistungsstarke Produkte gefertigt und komplexe technische Herausforderungen überwunden werden.

Der mit hochmoderner Technologie ausgestattete Additive Manufacturing (3D-Druck)-Standort wird Industrie 4.0-Methoden der nächsten Generation einsetzen. Bei der großtechnischen automatisierten Fertigung werden leistungsstarke Metalllegierungen, einschließlich Titan, für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen verwendet. Das mögliche Joint Venture zwischen den Parteien würde der Region 3D-Druck-Kompetenzen bringen. Außerdem würde der 3D-Druck- und Fertigungsstandort als Vertriebs- und Kundendienstzentrum für TITOMIC-Produkte dienen.

Das MoU wurde von Dr. Andreas Schwer, Chairman von TITOMIC Limited, und Mohamed Musabah Al Mazrouei, Director, Ventures Investments, SDF, unterzeichnet.

Der Strategic Development Fund (SDF) ist der Investmentarm des Tawazun Economic Council. Sein Fokus liegt auf Rentabilität und den wirtschaftliche Auswirkungen in den strategischen Sektoren der Vereinigten Arabischen Emirate. Als Mittel setzt der SDF Kapitalbeteiligung an lokalen und internationalen Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung für den privaten Sektor der UAE ein.

Über das Tawazun Economic Council:

Das Tawazun Economic Council (Tawazun) wurde 1992 gegründet und hat seitdem die Gründung von mehr als 111 Unternehmen und Investmentvehikeln in zwölf Branchen ermöglicht. Heute fungiert es als Katalysator für wirtschaftliches Wachstum und die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie der Vereinigten Arabischen Emirate.

Mit seinem Tawazun Economic Program und dem Strategic Development Fund ist Tawazun ein Motor für wirtschaftlichen Wert und fördert das Ökosystemwachstum und die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten durch globale und lokale Partnerschaften. Mithilfe seines F&E-Ökosystems im Bereich Verteidigung und Sicherheit stärkt es Technologie und Innovation.

Über TITOMIC Limited:

Weitere Informationen finden Sie unter: www.titomic.com.

