TeamViewer: Eckdaten zu Q4 veröffentlicht – Aktie gelingt Trend-Ausbruch über 21-Tage-Linie - Rekordhoch im Visier

Aktien von TeamViewer haben sich am Montag nach Eckdaten zum vierten Quartal wieder ihrem Rekordhoch von 33,15 Euro genähert. Zuletzt lagen die Papiere des Herstellers von Software zur Computer-Fernwartung und für Videokonferenzen mit 3,9 Prozent im PLus bei 32,45 Euro. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass man auf Basis vorläufiger Zahlen für das vierte Quartal für 2019 über Plan liegt und der Wachstumskurs somit weitergeht.

Die Billings sind im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf 101,4 Mio. Eurogestiegen (Q4 2018: 75,3 Mio.). Im Gesamtjahr 2019 erhöhten sich die Billings um 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 324,9 Mio. Euro (GJ 2018: EUR 229,8 Mio.) und lagen damit über der Prognose für 2019 am oberen Ende einer Spanne zwischen 315 und 320 Mio. Euro.

TeamViewer gibt Billings als alternative Leistungskennzahlen an. „Billings“ sind die Umsatzerlöse, die um die erfolgswirksame Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse angepasst wurden.

Bei den zahlenden Abonnenten gab es ebenfalls einen starken Zuwachs auf 467.000 Kunden zum Jahresende (2018: 271.000).

TeamViewer wird das Jahresergebnis 2019 (ungeprüft) am 10. Februar 2020 veröffentlichen und erwartet ein Cash EBITDA innerhalb der zuvor veröffentlichten Prognose. Stefan Gaiser, CFO von TeamViewer, sagt: „Die erzielten Billings unterstreichen die erfolgreiche Implementierung unserer strategischen Wachstumsinitiativen. Wir setzen unser nachhaltiges und profitables Wachstum fort. Die Aufnahme der TeamViewer-Aktie in den MDax und TecDax bestätigt uns auf diesem Kurs.“

Die TeamViewer-Aktie konnte seit dem Börsengang im September 2019 um knapp 40 Prozent wachsen, die kurzfristigen charttechnischen Trends sprechen nach dem heutigen Ausbruch für weiteres Momentum. Auch gegenüber den US-Technologie-Werten muss sich die Aktie nicht verstecken und liegt seit Anfang Dezember über der Entwicklung des NASDAQ.

