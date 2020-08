TELE COLUMBUS - Einfach traumhaft

Tele Columbus AG - WKN: TCAG17 - ISIN: DE000TCAG172 - Kurs: 3,730 € (XETRA)

Da bleiben keine Wünsche offen: Das vor knapp einem Monat mit Blick auf die baldige SDAX-Aufnahme vorgestellte Ausbruchszenario für die Aktie von Tele Columbus wird wunderbar abgespult. Der Wert erreichte das Ziel bei 3,86 EUR, überschoss intraday mehrfach, kam aber zu keinem Zeitpunkt signifikant per Schlusskurs über dieses Niveau hinaus. Es folgte der obligatorische Pullback an die Marke von 3,38 EUR, welche über mehrere Tage hinweg als neue Unterstützung untermauert wurde. Nun nimmt der Nebenwert wieder Fahrt auf.

Da zweite offene Ziel liegt bei 4,08 EUR. Dort könnte es erneut zu einer Konsolidierung kommen. Oberhalb von 4,08 EUR existieren im Wochenchart erst einmal keine nennenswerten Widerstände mehr, womit eine Trendverschärfung in Richtung 6,00 EUR und darüber zur Abrisskante bei 6,94 EUR langfristig möglich wäre.

Im Tageschart bieten sich für laufende Trades nun Stoppanhebungen an. Dabei kann man sich entweder am Aufwärtstrend seit März orientieren oder als festes Kursniveau am Zwischentief bei 3,33 EUR. Sehr gut unterstützt ist die Aktie von nun an auch um 3,00 EUR.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 499,20 477,40 484,65 Ergebnis je Aktie in EUR -0,29 -0,08 0,02 KGV - - 187 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Tele-Columbus-Aktie (Wochenchart)Tele-Columbus-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)