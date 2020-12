Tesla-Aktie weist neue Rekorde auf - diese Zertifikate müssen Sie kennen

Beim Thema Elektro-Auto denkt jeder automatisch an Tesla. Die Batterie-Boliden von Elon Musk. Von einigen Auto-Analysten als unantastbar bewertet, wird jetzt der Konkurrenz-Druck größer. Gerade aus China kommen Wettstreiter immer näher an die Musk-Strategie der Elektro-Flitzer ran. Welche Möglichkeiten das im Bereich der Zertifikate eröffnet, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann von Vontobel.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, US62914V1061, CNE100000296