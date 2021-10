TESLA - Aktie weiter im Rallymodus?

Mein Kollege Clemens Schmale hat sich heute in seinem GodmodePlus-Artikel „Tesla kann, was andere nicht können“ mit fundamentalen Aspekten in der Tesla-Aktie beschäftigt. Im Folgenden soll es eine Ergänzung aus der charttechnischen Perspektive geben.

Die Aktie von Tesla befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2021 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 900,40 USD.

Anschließen konsolidiert der Wert ausführlich. Seit Mai 2021 befindet er sich aber wieder in einer Aufwärtsbewegung. Diese Aufwärtsbewegung hat sich in den letzten Tagen deutlich beschleunigt. Kurz vor den Zahlen deutete sich zwar eine Konsolidierung an. Aber nach einer etwas schwächeren Eröffnung wurde die Aktie stark nachgefragt. Sie zog mit einer langen weißen Kerze an das Allzeithoch an. Am Freitag brach sie leicht darüber aus.

Neues Allzeithoch kaufen?

Der Ausbruch auf das neue Allzeithoch könnte die Rally in der Tesla-Aktie weiter befeuern. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen gen 1.058,00 USD ansteigen. Ein temporärer Rückfall unter das alte Allzeithoch bei 900,40 USD wäre noch kein Drama. Allerdings sollte die Aktie nicht unter das Tief vom Donnerstag bei 855,05 USD abfallen. Denn in diesem Fall würde eine Konsolidierung in Richtung 780,10-764,45 USD drohen.

Fazit: Aus tradingtechnischer ist die Aktie nach dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch auf kurzfristige Sicht ein interessanter Momentumwert.

Zusätzlich lesenswert:

MCDONALDS - Die Bären bekommen wieder Hunger

PAYPAL - Doch keine Übernahme von Pinterest

AMERICAN EXPRESS - Zahlen überzeugen Anleger

Unabhängig, sicher und auf Wunsch bei mehreren Brokern gleichzeitig traden. Funktioniert. Via Guidants. Zur Trading-Plattform

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)