TESLA - Der Aktienkurs rutscht weiter ab

Das Kursmuster der laufenden Korrektur ist instabil, es ist bisher nicht gelungen eine bullische Struktur aufzubauen. Heute beginnt der Kurs durch den EMA200 nach unten durchzurutschen. Preislich und zeitlich kann sich die Korrektur weiter ausdehnen.

Bist du aktiver Anleger oder bist du Investor ? Handelst du kurz- und mittelfristig aktiv ? Oder langfristig wenig aktiv ?

Darüber solltest du dir im Klaren sein, bevor du an den Märkten anlegst. Was du unbedingt vermeiden solltest: Du tradest an den Märkten aktiv, dann kommt eine volatile Marktphase mit starken Korrekturen und plötzlich wirst du mit laufenden Tradingpositionen, da deren Kurse schon so weit gefallen sind, zum Investor. Das ist ein No-Go. Das ist deshalb ein No-Go, weil du damit langfristig kein Geld an den Märkten verdienen wirst.

Vor dem Aktivwerden an den Finanzmärkten gilt es genau zu überlegen, welchen Teil des Kapitals man langfristig investiert und welchen Teil man aktiv handelt. Oft ist es nämlich auch so, dass man andere Basiswerte aktiv tradet als die, in die man investiert. Bestimmte Basiswerte sind für langfristige Investments einfach zu riskant. Und eines ist auch klar: Wenn du langfristig anlegst, musst du mehrheitlich die Aktien halten, die tatsächlich langfristig steigen. Im Nachhinein ist es einfach solche Beispiele wie Amazon zu finden und durchzurechnen a la "Wenn du 2007 für 10.000 EUR Amazon bei 40 USD gekauft hättest, wäre deine Position heute 700.000 USD wert".

Und für aktives Trading gilt: Es gibt Marktphasen, in denen man sein Geld zusammen halten sollte und hohe Cashbestände hält und es gibt Marktphasen, in denen man stark im Markt positioniert sein kann, um zu partizipieren. Derzeit befinden wir uns eher in erstgenannter Marktphase.

